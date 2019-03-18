Apple показала iPad mini 5 і iPad Air (2019)

Не чекаючи на традиційну осінню презентацію, компанія Apple представила оновлену лінійку планшетів iPad. Популярну серію поповнили компактний iPad mini 5 на базі топового процесора Apple Bionic A12 і iPad Air (2019) на флагманському залізі з підтримкою фірмових аксесуарів Pro-моделей.

Після значної перерви компанія оновила лінійку iPad mini. П'ята ревізія компактного планшета отримала 7,9-дюймовий дисплей True Tone (2048x1536 пікселів, 326 ppi) і підтримку стилуса Apple Pencil першого покоління.

За продуктивність відповідає новітній мобільний процесор Apple A12 Bionic з вбудованим співпроцесором руху М12. Попри невелику товщину корпуса, новинка має 3,5-мм аудіороз'єм і стереодинаміки.

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Фотоможливості iPad mini 5 представлені основною камерою (8 Мп, f / 2.4) з п'ятилінзовим об'єктивом і підтримкою HDR, 7-мегапіксельною фронталкою, здатної записувати відео з роздільною здатністю 1080p. Розблокування та підтвердження платежів здійснюється за допомогою сканера відбитків пальців Touch ID.

Apple iPad mini 5

Гаджет надійде у продаж у сріблястому, сірому і золотистому кольорах корпусу за ціною від 399 доларів за молодшу Wi-Fi конфігурацію з 64 ГБ вбудованої пам'яті.

iPad Air (2019) отримав тонкий (6,1 мм) корпус, дисплей True Tone діагоналлю 10,5 дюйма з роздільною здатністю 2224x1668 (264 ppi). Також пристрій отримав підтримку Apple Pencil першої ревізії. Начинка гаджета аналогічна міні-версії: Apple A12 Bionic, Touch ID з аналогічною комбінацією камер. Для "повітряного" планшета вагою 456 грамів Apple пропонує чохол-клавіатуру Smart Keyboard, яка прикріплюється до спеціального конектора на бічній грані апарату.

Apple iPad Air (2019)

Ціна Wi-Fi версії новинки в золотистому, сірому і сріблястому корпусах на 64 становить 499 доларів.

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