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AirPods Pro: Apple презентувала нові безпровідні навушники
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Компанія Apple презентувала нові навушники AirPods Pro. Новинка отримає регульовану функцію шумозаглушення і буде підтримувати бездротову зарядку.
Головною відмінністю AirPods Pro від попереднього покоління стануть нові режими "прозорість" і "шумозаглушення". За допомогою вбудованих мікрофонів навушники виявляють зовнішні звуки і відключають їх.
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Так, користувач зможе або чути те, що відбувається навколо, або повністю прибрати зовнішні шуми. Функція буде регулюватися спеціальним датчиком. Також нові AirPods Pro підтримують функцію бездротової зарядки і дозволяють користуватися голосовим помічником Siri.
У комплекті з новинкою будуть доступні гнучкі силіконові насадки трьох різних розмірів. На офіційному сайті Apple ціна новинки складає 249 доларів. Продажі стартують 30 жовтня.
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