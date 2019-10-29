AirPods Pro: Apple презентувала нові безпровідні навушники

Компанія Apple презентувала нові навушники AirPods Pro. Новинка отримає регульовану функцію шумозаглушення і буде підтримувати бездротову зарядку.

Головною відмінністю AirPods Pro від попереднього покоління стануть нові режими "прозорість" і "шумозаглушення". За допомогою вбудованих мікрофонів навушники виявляють зовнішні звуки і відключають їх.

І ще: Що значить буква "i" в словах iPod, iPhone та iPad?

Так, користувач зможе або чути те, що відбувається навколо, або повністю прибрати зовнішні шуми. Функція буде регулюватися спеціальним датчиком. Також нові AirPods Pro підтримують функцію бездротової зарядки і дозволяють користуватися голосовим помічником Siri.

У комплекті з новинкою будуть доступні гнучкі силіконові насадки трьох різних розмірів. На офіційному сайті Apple ціна новинки складає 249 доларів. Продажі стартують 30 жовтня.

Читайте також: Apple подала заявку на патент "розумного" кільця