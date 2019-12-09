ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися

Ринок смартфонів не стоїть на місці, адже дивувати покупців потрібно безупинно. І хоч кількістю ядер і мегапікселів уже важко когось вразити, залишаються компанії, які досі роблять на це неабияку ставку. Розповідаємо вам про найпопулярніші мобільні тренди 2019 року!

У 2019 році смартфони стали ще більше схожі один на одного. Воно й не дивно, адже тепер і моноброва плавно почала відходити у небуття, і популярні градієнтні задні панелі настільки завоювали ринок, що більшість виробників змагаються у тому, чий же перелив виглядає виграшніше та крутіше. Нагадуємо вам про популярні мобільні тренди року, що минає, які скоро можна буде побачити у кожному другому смартфоні.

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Виїжджаюча й інші камери

Узагалі питанню камер можна присвятити окремий матеріал, адже цьогоріч виробники вирішили добряче так заморочитися над цим питанням. Воно й не дивно, адже більшість з них сплять і бачать, як камера смартфона знімає краще за професійний дзеркальний фотоапарат. І поки цього не сталося (поки що) вони намагаються проявити усю свою фантазію, креатив, а також хизуються технічними характеристиками.

Виїжджаюча камера. Мова піде не лише про фронтальну камеру, яка ховається всередині смартфона задля досягнення абсолютно безрамкового екрану, а й про основні камери, які і викручуються, і вигинаються. Загалом, роблять все для того, аби ви відчули себе користувачем гаджета року так 2005.

Для чого потрібна виїжджаюча фронтальна камера? Аби не було жодних вирізів і, ба більше, монобрів, які так сильно дратують певну частину мобільних користувачів. Потрібно скористатися фронталкою – камера виїжджає. Нема у ній потреби – вона тихенько собі сидить і очікує на свій час.

Виїжджаючою фронталкою уже нікого не здивуєш

Основна камера з механізмом, який виїжджає створена для того, аби ви могли робити селфі на основну камеру, що дозволить отримувати значно якісніші та насиченіші кадри без втрати деталізації. Втім, не всім виробникам вдалося це повноцінно зробити. Так, до прикладу, у Samsung Galaxy A80 при переході на "фронтальний" режим роботи деякі функції основної камери перестають працювати. Програмну складову ще ніхто не скасовував.

Недоліки такої конструкції очевидні. Ні, ми не будемо говорити про те, що така камера швидко вийде з ладу. По суті, це не так уже й просто зробити. А от відсутність захисту від води та пилу через таку конструктивну особливість – суттєвий мінус, який може стати причиною відмови від гаджета з такою "родзинкою".

Поворотна камера дозволяє робити надзвичайно круті селфі

Сканер в екрані

Ще один тренд 2019 року у сфері гаджетів. Воно й не дивно, адже звичайний дактилоскоп уже нікого не вражає. Звичайно ж, залишаються ще виробники, які використовують "дідівський" метод, але він уже став за замовчуванням свідченням про те, що перед нами бюджетне рішення. В принципі, певна логіка тут є, адже встановити сканер у екран можна лише в AMOLED і OLED матрицях, а вони, до слова, коштують значно дорожче, ніж IPS. Тому ми й отримуємо рівняння, в якому сканер відбитків пальців тотожний з дорожчим смартфоном. Хоча ті ж Xiaomi доводять нам протилежне. Втім, і працюють їхні сканера в екранах не настільки швидко, як би того хотілося. До прикладу, еталонним наразі можна вважати OnePlus 7T Pro, сканер якого працює за лічені долі секунди.

Сканер відбитків пальців у екрані замінив звичайний

Але є й особливі сканери – ультразвукові. Їх у свої смартфони встановлює компанія Samsung. І все було б дуже круто, адже і спрацьовують вони швидше, і точність та надійність у них вища. Втім, такі сканери не дуже коректно (якщо взагалі коректно) поводяться після нанесення захисного скла або плівки на екран. Ви ж пам'ятаєте, що дорогий екран смартфона так і хочеться (ТРЕБА) захистити.

Мінуси такого рішення очевидні – не завжди сканер зчитує палець та й швидкість його не вражає, що іноді може відверто дратувати.

Екрани з частотою оновлення 90 Hz

Ще один тренд року, що минає – екрани, у яких частота оновлення екрану 90, а то й усі 120 Hz. Для чого це нам? Користувач отримує значно плавнішу та динамічнішу картинку. Умовно, при звичайному режимі картинка "перемальовується" 60 разів на секунду, а от при 90 Hz – 90 разів, а при 120 Hz – 120 відповідно. Особливо круто мати такий екран, якщо ви затятий мобільний геймер.

Геймери оцінять підвищену частоту оновлення екрана

Мінусом такого типу екранів може бути його активне споживання енергії. Не дивно, що деякі виробники програмно обмежили роботу 90 Hz, виділивши їм певні задачі, під час яких і активується підвищена частота оновлення картинки. Еталонним у цьому плані може стати ASUS ROG Phone 2, який може похизуватися 120 Hz, а його акумулятор на 6000 мАг дозволить не перейматися про те, де знайти зарядку або вільну розетку.

Надшвидка зарядка

Не варто забувати про той факт, що не всі смартфони у 2019 році "набрали" зайвих міліметрів у товщину, аби користувач міг отримати пристойний акумулятор, який би дозволив активно користуватися гаджетом повну добу, а то й більше. Єдине вирішення цієї найпоширенішої проблеми виробники бачать у пришвидшенні процесу зарядки. Тому не дивно, що компанії почали витискати максимум, аби показати, наскільки швидко можна зарядити смартфон від 0 до заповітних 100%.

Деякі смартфони заряджаються за лічені хвилини

Якщо говорити про найшвидшу зарядку на ринку, то її показав бренд Vivo. Super FlashCharge на шалені 120 Вт може зарядити смартфон з акумулятором на 4000 мАг за 5 хвилин на 50%, а до сотні – за 13 хвилин! Це, звичайно ж, прототип, але сам факт такої можливості не на жарт вражає. Єдине, що викликає низку питань – безпека, адже такі зарядки не на жарт нагрівають гаджети. Як з цим справлятимуться виробники – питання часу та сотень, а то й тисяч годин випробувань.

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Гнучкі смартфони

Не менше галасу цьогоріч здійняли гнучкі смартфони. Принаймні компанія Samsung над цим добряче попітніла, представивши у лютому Galaxy Fold. Через кілька місяців його навіть змогли отримати деякі топові оглядачі гаджетів, які виявили низку недоопрацювань. Пристрої у них забрали, а офіційний вихід перенесли на кілька місяців. І лише на початку осені весь світ зміг побачити та потримати у руках смартфон за шалені 2 з лишком тисячі доларів США. Безперечно перед нами крутий і надзвичайно нафарширований пристрій. Єдине, що викликає сумніви – сценарії експлуатації.

Samsung Galaxy Fold уже можна купити в Україні

Основним мінусом такого типу смартфонів може стати те, що за останній рік розробники софту адаптували свої програми під видовжені екрани зі співвідношенням сторін 18: 9. А тут ми отримуємо практично квадратний екран. На такому дивитися улюблені відео на YouTube не вельми комфортно. Хоча, будьмо чесними, такі смартфони (враховуючи їхню вартість) куплять не для того, щоб шаритися у мережі, а для того, щоб ефектно ставити на стіл під час перемовин.

Загалом, смартфони у 2019 році таки вражали: і своїм дизайном, і особливостями, і можливостями, які отримує користувач. А що ж вам найбільше запам'яталось у році, що минає? Нам, до прикладу, гнучкі смартфони. Не дарма ж про них так багато говорили (і ми не виняток).

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