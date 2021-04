Володарка найдовшого у світі волосся зробила коротку стрижку: відео

Дівчина з міста Модаса штату Гуджарат Ніланші Патель підстригла своє рекордно довге волосся. У підлітковому віці індіанка тричі била рекорд з найдовшим волоссям у світі.

У 2018 році довжина волосся 16-річної індіанки становила 170,5 сантиметрів. Влітку 2020 роки воно було завдовжки уже у два метри. Наланші не стриглася з шести років, через те, що її невдало підстригли в перукарні. Крім цього, вона вірила, що зачіска – її талісман удачі, йдеться у відео на ютуб-каналі

Guinness World Records

І ще: Депутат випадково засвітився абсолютно голим на офіційній відеоконференції: епічний кадр

"Моє волосся дало мені багато чого. Через нього я відома як "реальна Рапунцель". Настав час щось змінити, тим більше, що мені дуже важко за ним доглядати", – зазначила дівчина.

Патель довго думала, що зробити з волоссям. Вона хотіла його продати на аукціоні, пожертвувати або зробити музейним експонатом. Однак, за порадою матері, яка сказала, що "таке волосся повинно надихати людей", вона вирішила відправити його на голлівудську виставку Ripley's Believe it or Not !, де виставляють експонати з Книги рекордів Гіннесса.

Читайте також: Вже не гидке каченя: ефектні перевтілення людей, які надихають