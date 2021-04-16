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Депутат випадково засвітився абсолютно голим на офіційній відеоконференції: епічний кадр

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Zoom - фото 1
Zoom / flipboard

Депутат парламенту Канади Вільям Амос випадково з'явився у кадрі оголеним під час засідання Палати громад. Політик вибачився за цей інцидент.

На скріншоті видно, що Амос стоїть за столом між прапорами Квебека і Канади, його інтимні частини прикриті, ймовірно, мобільним телефоном, який він тримає в руці. Чоловік пояснив, що відеокамера випадково увімкнулася, коли він перевдягався після пробіжки, пише ABC News.

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"Моя відеокамера випадково увімкнулася, коли я переодягався в робочий одяг після пробіжки. Я щиро вибачаюся перед своїми колегами в Палаті громад за цей ненавмисний інцидент. Очевидно, це була помилка, і такого більше не повториться", – зазначив Амос.

Депутат випадково засвітився абсолютно голим на офіційній відеоконференції: епічний кадр - фото 455938

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