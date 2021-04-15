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Вже не гидке каченя: ефектні перевтілення людей, які надихають
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Ці люди доводяться, що кожен може стати кращою версією себе. А їхні захопливі трансформації приковують погляд!
У сучасному світі поняття краси стало ще й валютою, тож інколи буває складно побачити справжню вроду за пластикою та фотошопом.. Але на відміну від відредагованої привабливості, природна завжди змінюється, передає Bored Panda.
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Саме це демонструють люди, які справді зуміли пройти шлях від "гидких каченят до прекрасних лебедів". Вони справді боролись та працювали над тим, щоб стати кращою версією себе. Тому черпайте натхнення та не забувайте, що всі ми чудові по-своєму.
У 17 та у 27, як мені це вдалось?
22 проти 27 років. Зовнішність може змінитись, але особистість залишається незмінною
У 13 та у 26. Я все ще сама стрижу своє волосся, але зараз, думаю, все стало краще
10 та 20 років. Раніше моїм ім'ям було "Огидна"
13 проти 23. Здається, я старіла навпаки?
11 років та 24
У 14 років та у 21
Наш стиль трішки змінився
У 15 та у 22. Дякую за статеве дозрівання
У 15 та у 27
19 і 22. Люди справді недооцінюють, скільки тренажерний зал може зробити для їхнього обличчя
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