Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Вже не гидке каченя: ефектні перевтілення людей, які надихають

  • 2
Трансформації людей, які захоплюють - фото 1
Трансформації людей, які захоплюють

Ці люди доводяться, що кожен може стати кращою версією себе. А їхні захопливі трансформації приковують погляд!

У сучасному світі поняття краси стало ще й валютою, тож інколи буває складно побачити справжню вроду за пластикою та фотошопом.. Але на відміну від відредагованої привабливості, природна завжди змінюється, передає Bored Panda.

І ще: Красуні показують епічні селфі, на яких їх неможливо впізнати (фото)

Саме це демонструють люди, які справді зуміли пройти шлях від "гидких каченят до прекрасних лебедів". Вони справді боролись та працювали над тим, щоб стати кращою версією себе. Тому черпайте натхнення та не забувайте, що всі ми чудові по-своєму.

У 17 та у 27, як мені це вдалось?

Lizard_Xing - фото 455867
Lizard_Xing

22 проти 27 років. Зовнішність може змінитись, але особистість залишається незмінною

Baklau - фото 455868
Baklau

У 13 та у 26. Я все ще сама стрижу своє волосся, але зараз, думаю, все стало краще

tritrish - фото 455869
tritrish

10 та 20 років. Раніше моїм ім'ям було "Огидна"

minjewe - фото 455870
minjewe

13 проти 23. Здається, я старіла навпаки?

ahug1597 - фото 455871
ahug1597

11 років та 24

vikingum_kongen - фото 455872
vikingum_kongen

У 14 років та у 21

Such_Ad_3122 - фото 455873
Such_Ad_3122

Наш стиль трішки змінився

Raxen92 - фото 455874
Raxen92

У 15 та у 22. Дякую за статеве дозрівання

macymadison - фото 455876
macymadison

У 15 та у 27

laufree93 - фото 455878
laufree93

19 і 22. Люди справді недооцінюють, скільки тренажерний зал може зробити для їхнього обличчя

Greenface1998 - фото 455879
Greenface1998

Читайте також: Як отримати ідеальну фігуру за хвилину: тренерка розкриває таємниці

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини