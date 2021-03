Вийшов фінальний трейлер супергеройського серіалу Сокіл та Зимовий солдат

Після завершення першого сезону серіалу ВандаВіжн фанати комікс-всесвіту Marvel практично відразу отримають можливість дізнатися більше про наступну пару супергероїв. Дивіться трейлер серіалу Сокіл та Зимовий солдат!

Серіал Сокіл та Зимовий солдат / The Falcon and The Winter Soldier стартує на стрімінговій платформі вже завтра, 19 березня 2021 року на честь чого його творці вирішили опублікувати фінальний трейлер. Про це повідомляють на сайті marvel.

Сюжет серіалу почнеться відразу після того, як Капітан Америка йде зі своєї посади, доручивши продовжити справу свого життя Сему Вілсону, колишньому Соколу. У парі зі старим другом Стіва Роджерса Бакі Барнсом (він же Зимовий солдат) супергерої починають боротися з новими загрозами, але роблять це по-своєму.

У першому сезоні шоу буде всього шість серій стандартною тривалістю близько години. Наступним на черзі в серіальній лінійці супергероїв Marvel проєкт Локі, прем'єра якого відбудеться 11 червня 2021 року.

