Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Місто брехні: дивіться трейлер фільму про вбивство Notorious B.I.G. з Джонні Деппом

  • 2
Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Вийшов трейлер фільму Місто брехні (City of Lies) про розслідування вбивства репера Notorious B.I.G. У головній ролі детектива грає Джонні Депп.

Фільм заснований на книзі LAbyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious B.I.G., the Implication of Death Row Records 'Suge Knight, and the Origins of the Los Angeles Police Scandal Рендалла Саллівана.

І ще: Дивіться тизер спецвипуску Південного Парку, присвяченого вакцинації: відео

Режисером картини виступив Бред Фурман (Афера під прикриттям). Головні ролі зіграли Джонні Депп і Форест Вітакер. За сюжетом, головний персонаж фільму – детектив лос-анджелеської поліції Расселл Пул – двадцять років не може розкрити вбивство репера. Разом з журналістом Джеком Джексоном він намагається з'ясувати, чому поліція байдуже поставилася до вбивств Notorious B.I.G. і Тупака Шакура.

Фільм мав вийти на екрани в 2018 році, але його зняли з прокату за місяць до прем'єри через скандал з Джонні Деппом, на якого за напад подав до суду учасник знімальної команди.

Це цікаво: HBO випустив трейлер документального фільму про Тіну Тернер: дивіться онлайн

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 27 лютого, 10:50
  • 1451
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 07 березня, 14:15
  • 2013
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2855920
Загрузка...
Новини