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Місто брехні: дивіться трейлер фільму про вбивство Notorious B.I.G. з Джонні Деппом
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Вийшов трейлер фільму Місто брехні (City of Lies) про розслідування вбивства репера Notorious B.I.G. У головній ролі детектива грає Джонні Депп.
Фільм заснований на книзі LAbyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious B.I.G., the Implication of Death Row Records 'Suge Knight, and the Origins of the Los Angeles Police Scandal Рендалла Саллівана.
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Режисером картини виступив Бред Фурман (Афера під прикриттям). Головні ролі зіграли Джонні Депп і Форест Вітакер. За сюжетом, головний персонаж фільму – детектив лос-анджелеської поліції Расселл Пул – двадцять років не може розкрити вбивство репера. Разом з журналістом Джеком Джексоном він намагається з'ясувати, чому поліція байдуже поставилася до вбивств Notorious B.I.G. і Тупака Шакура.
Фільм мав вийти на екрани в 2018 році, але його зняли з прокату за місяць до прем'єри через скандал з Джонні Деппом, на якого за напад подав до суду учасник знімальної команди.
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