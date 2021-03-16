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The Irregulars: дивіться трейлер серіалу від Netflix про Шерлока Холмса і його помічників

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

Netflix представив трейлер містичного серіалу Нерегулярні (в оригіналі The Irregulars). У центрі сюжету група вуличних підлітків, яку наймає доктор Ватсон для розкриття надприродних злочинів в Лондоні.

Після короткого тизера нового серіалу The Irregulars стрімінговий сервіс Netflix опублікував повноцінний трейлер проєкту на youtube. Виявляється, перед нами не просто детективна історія про помічників-безпритульників легендарного детектива, а набір страшних надприродних подій, які відкривають двері в потойбічне.

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Найцікавіше полягає в тому, що Шерлок Холмс залучений в цю історію з не найкращого боку, а керувати процесом доводиться доктору Ватсону.

Знаменитого детектива в шоу зіграє Генрі Ллойд-Хьюз (Вбиваючи Єву), а його помічника Ройс Пірресон (Відьмак). Шоураннером, сценаристом і виконавчим продюсером серіалу виступив Том Бідуелл. The Irregulars вийдуть вже 26 березня.

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