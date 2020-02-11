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Нацвідбір на Євробачення Оскар

Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу

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Другий півфінал Нацвідбору 2020 - фото 1
Другий півфінал Нацвідбору 2020

15 лютого відбудеться другий півфінал українського нацвідбору на Євробачення 2020. Читайте далі та дізнайтеся, які пісні презентуватимуть учасники.

У другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення, який відбудеться 15 лютого 2020, участь візьмуть 8 представників. Оцінювати музикантів будуть глядачі та судді: Андрій Данилко, Тіна Кароль, Віталій Дроздов. Знайомтесь з новими обличчями та популярними виконавцями, які поборються за право представляти країну у Роттердамі.

І ще: Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу

Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу - фото 384251

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Це спільна робота українського гурту, який працює з електронною музикою, та американського репера. MOONZOO обрали для себе музичний стиль Sad Dance, який є ніби танцювальною музикою для тих, хто не надто прагне веселитися. Трек, який вони представлятимуть на Нацвідборі у перекладі з англійської означає "лабіринт". Загалом пісня про те, як воно загубитися у своїх почуттях та коханні.

Слухати онлайн MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze на відбір Євробачення 2020:

FO SHO

Соул, реп – це про сестер, які співають разом у музичному гурті. Користувачі мережі захоплені: "Так Україну ще ніхто не представляв на Євробаченні!" І мова йде не лише про екзотичну зовнішність дівчат, а й про нетиповий жанр та виконання пісень українськими виконавцями.

Слухати онлайн FO SHO – BLCK SQR на відбір Євробачення 2020:

Еліна Іващенко

Це наймолодша учасниця цьогорічного Нацвідбору. Музичні критики досить високо оцінюють вокальні дані Еліни, яка стала переможницею пісенного шоу "Х-Фактор". Тепер дівчина планує підкорити Євробачення. Її конкурсна пісня – це мотиваційна балада про те, що потрібно вистояти попри усі перепони та досягати поставлених цілей.

Слухати онлайн Еліна Іващенко – Get Up на відбір Євробачення 2020:

Олександр Порядинський

Пісня Олександра вирізняється потужним чоловічим вокалом та серйозною тематикою. У тексті мова йде про те, що всім нам потрібна підтримка й важливо віднайти ту людину, яка стане для вас опорою у той момент. Або стати такою стіною для близьких вам людей.

Слухати онлайн Олександр Порядинський – Savior на відбір Євробачення 2020:

GARNA

Запальний трек від маловідомої учасниці Нацвідбору на Євробачення 2020 підкорює не лише українських слухачів, а й іноземних поціновувачів гарної музики. Особливу увагу звертають на голос, тембр та манеру виконання артистки.

Слухати онлайн GARNA – Who We Are? на відбір Євробачення 2020:

KHAYAT

Нагадуємо, що Хайят вже мав досвід участі у Нацвідборі. Минулого разу він отримав високі бали від глядачів, але журі розкритикувало його. Цьогоріч співак врахував побажання та зауваги суддів й написав сучасний трек у власному стилі – з додаванням українських та східних етномотивів.

Слухати онлайн KHAYAT – Call for love на відбір Євробачення 2020:

David Axelrod

Володимир Ткаченко, а нині Девід Аксельрод теж змагатиметься за можливість представляти Україну на Євробаченні. Музикант написав цю пісню, коли дізнався, що вони з коханою чекають дитину. Текст цієї пісні – гімн любові та вдячності близькій людині.

Слухати онлайн David Axelrod – HORIZON на відбір Євробачення 2020:

TVORCHI

Це трек про молодь і для молоді, про те, що світ змінює нове покоління. Хлопці з гурту впевнені, що ми бачимо те, яким стає світ й ми здатні докласти зусиль, щоб змінити все на краще. У нас ще є час!

Слухати онлайн TVORCHI – Bonfire на відбір Євробачення 2020:

А поки що голосуйте за свого фаворита у другому півфіналі!

Це цікаво: KHAYAT – Call for love: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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