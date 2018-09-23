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Вечірка вдалась: Ріта Ора випустила кліп Let You Love Me

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Rita Ora – Let You Love Me, дивіться кліп онлайн - фото 1
Rita Ora – Let You Love Me, дивіться кліп онлайн / Rolling Stone

Поп-зірка Ріта Ора презентувала танцювальне відео на трек Let You Love Me. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Відома британська співачка Ріта Ора потішила фанатів новою відеороботою на пісню Let You Love Me, яка за короткий час зібрала понад 1,4 млн переглядів. На ролику білявка потрапляє на вечірку, де заграє з хлопцем, і навіть тікає від скупчення людей, але все ж повертається до своїх подруг.

І ще: Дівчина тижня: епатажна та вибухова Ріта Ора, яка впевнено підкорює світ

За словами зірки, нова пісня – це своєрідний поп-гімн про невпевненість, яка виникає у нових стосунках.

Rita Ora Let You Love Me, дивіться кліп онлайн:

Rita Ora Let You Love Me, текст піні:

[Verse 1]
I should've stayed with you last night
Instead of going out to find trouble
That's just trouble (yeah)
I think I run away sometimes
Whenever I get too vulnerable
That's not your fault (yeah)

[Pre-Chorus]
See I wanna stay the whole night
I wanna lay with you till the sun's up
I wanna let you inside
Oh, heaven knows I've tried

[Chorus]
I wish that I could let you love
Wish that I could let you love me
I wish that I could let you love
Wish that I could let you love me
Say what's the matter, what's the matter with me?
What's the matter with me?
Oh, I wish that I could let you love
Wish that I could let you love me now
Oh I wish, oh I wish, oh I wish, oh I wish, I
Oh I wish, oh I wish, oh I wish, oh I wish, I

[Verse 2]
And every time it gets too real
And every time I feel us sabotaging
Best start running
And every time I push away
I really wanna say that I'm sorry (yeah)
But I say nothing (yeah)

[Pre-Chorus]
See I wanna stay the whole night
I wanna lay with you till the sun's up
I wanna let you inside
Oh, heaven knows I've tried

[Chorus]
I wish that I could let you love
Wish that I could let you love me
I wish that I could let you love
Wish that I could let you love me
Say what's the matter, what's the matter with me?
What's the matter with me?
Oh, I wish that I could let you love
Wish that I could let you love me now
Oh I wish, oh I wish, oh I wish, oh I wish, I
Oh I wish, oh I wish, oh I wish, oh I wish, I

[Bridge]
(I wanna) stay with you till the morning
(I wanna) lay with you through the sunrise
(I wanna) show you that you're my only
(I wanna lay with you till the sun's up)
(I wanna) stay with you till the morning
(I wanna) lay with you through the sunrise, through the sunrise
Oh, heaven knows I've tried

[Chorus]
I wish that I could let you love
Wish that I could let you love me
I wish that I could let you love
Wish that I could let you love me
Say what's the matter, what's the matter with me?
What's the matter with me?
Oh, I wish that I could let you love
Oh, I wish that I could let you love me
Say what's the matter, what's the matter with me?
What's the matter with me?
Oh, I wish that I could let you love
Wish that I could let you love me now
Oh I wish, oh I wish, oh I wish, oh I wish, I
Oh I wish, oh I wish, oh I wish, oh I wish, I

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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