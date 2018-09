Вечірка вдалась: Ріта Ора випустила кліп Let You Love Me

Поп-зірка Ріта Ора презентувала танцювальне відео на трек Let You Love Me. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Відома британська співачка Ріта Ора потішила фанатів новою відеороботою на пісню Let You Love Me, яка за короткий час зібрала понад 1,4 млн переглядів. На ролику білявка потрапляє на вечірку, де заграє з хлопцем, і навіть тікає від скупчення людей, але все ж повертається до своїх подруг.

За словами зірки, нова пісня – це своєрідний поп-гімн про невпевненість, яка виникає у нових стосунках.

Rita Ora – Let You Love Me, дивіться кліп онлайн:

Rita Ora – Let You Love Me, текст піні:

[Verse 1]

I should've stayed with you last night

Instead of going out to find trouble

That's just trouble (yeah)

I think I run away sometimes

Whenever I get too vulnerable

That's not your fault (yeah)

[Pre-Chorus]

See I wanna stay the whole night

I wanna lay with you till the sun's up

I wanna let you inside

Oh, heaven knows I've tried

[Chorus]

I wish that I could let you love

Wish that I could let you love me

I wish that I could let you love

Wish that I could let you love me

Say what's the matter, what's the matter with me?

What's the matter with me?

Oh, I wish that I could let you love

Wish that I could let you love me now

Oh I wish, oh I wish, oh I wish, oh I wish, I

Oh I wish, oh I wish, oh I wish, oh I wish, I

[Verse 2]

And every time it gets too real

And every time I feel us sabotaging

Best start running

And every time I push away

I really wanna say that I'm sorry (yeah)

But I say nothing (yeah)

[Pre-Chorus]

See I wanna stay the whole night

I wanna lay with you till the sun's up

I wanna let you inside

Oh, heaven knows I've tried

[Chorus]

I wish that I could let you love

Wish that I could let you love me

I wish that I could let you love

Wish that I could let you love me

Say what's the matter, what's the matter with me?

What's the matter with me?

Oh, I wish that I could let you love

Wish that I could let you love me now

Oh I wish, oh I wish, oh I wish, oh I wish, I

Oh I wish, oh I wish, oh I wish, oh I wish, I

[Bridge]

(I wanna) stay with you till the morning

(I wanna) lay with you through the sunrise

(I wanna) show you that you're my only

(I wanna lay with you till the sun's up)

(I wanna) stay with you till the morning

(I wanna) lay with you through the sunrise, through the sunrise

Oh, heaven knows I've tried

[Chorus]

I wish that I could let you love

Wish that I could let you love me

I wish that I could let you love

Wish that I could let you love me

Say what's the matter, what's the matter with me?

What's the matter with me?

Oh, I wish that I could let you love

Oh, I wish that I could let you love me

Say what's the matter, what's the matter with me?

What's the matter with me?

Oh, I wish that I could let you love

Wish that I could let you love me now

Oh I wish, oh I wish, oh I wish, oh I wish, I

Oh I wish, oh I wish, oh I wish, oh I wish, I

