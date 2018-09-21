Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Колажі та малюнки: Майк Шинода випустив кліп Make It Up As I Go

  • 12
Make It Up As I Go [feat. K.Flay] (Official Video) - Mike Shinoda, кліп онлайн - фото 1
Make It Up As I Go [feat. K.Flay] (Official Video) - Mike Shinoda, кліп онлайн / Twitter

Один з творців знаменитого гурту Linking Park Майк Шинода показав креативне відео на трек Make It Up As I Go. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Майкл Шинода потішив фанатів незвичайний роликом на пісню Make It Up As I Go спільно з американською хіп-хоп та інді виконавицею K.Flay. Весь кліп створено з колажів та малюнків, які доповнюють один одного. Прихильникам припало до душі нове легке звучання треків та сильний текст. Зацініть!

І ще: The Neighbourhood випустили міні-альбом "Ever Changing": слухайте онлайн

Make It Up As I Go [feat. K.Flay] (Official Video) - Mike Shinoda, дивитись кліп онлайн:


Make It Up As I Go [feat. K.Flay] (Official Video) - Mike Shinoda, текст пісні:

I keep on running backwards
I keep on losing faith
I thought I had the answers
I thought I knew the way
My brother said be patient
My mother held my hand
I don’t know what I’m chasing
I don’t know who I am

Woke up this morning holding my head
Thinking last night is one I’ll regret
Washing off the bad decisions / the blurry vision
The clues that I’m still a mess
Spitting out the taste I have in my mouth
Knowing what this all is really about
Knowing there’s an explanation / an expiration
I gotta figure shit out

And they’re asking me / if I can see / the darkness down below
And I know it’s true / I say I do / when half the time I don’t
Maybe I can’t make / what it may take / to leave this thing behind
But I shut my eyes / and cross each line / and every time

I keep on running backwards
I keep on losing faith
I thought I had the answers
I thought I knew the way
My brother said be patient
My mother held my hand
I don’t know what I’m chasing
I don’t know who I am

Waking in the dead of night I can’t sleep
Sleeping in the light of day for like weeks
Reality was out of focus
I could be hopeless
Instead I gritted my teeth
I didn’t have the patience left to explain
Didn’t wanna wait while nobody came
I know the path ahead’s uneven
But while I’m breathing
I have to make my own lane

And they’re asking me / if I can see / the darkness down below
And I know it’s true / I say I do / when half the time I don’t
Maybe I can’t make / what it may take / to leave this thing behind
But I shut my eyes / and cross each line / and every time

I keep on running backwards
I keep on losing faith
I thought I had the answers
I thought I knew the way
My brother said be patient
My mother held my hand
I don’t know what I’m chasing
I don’t know who I am

So I make it up as I go (o-oh, o-oh)
I make it up as I go (o-oh, o-oh)
So I make it up as I go (o-oh, o-oh)
I make it up as I go
As I go

Читайте також: Повернення: Авріл Лавін випустила нову пісню Head Above Water

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту
  • 15:23, 18 вересня
  • 419
Форум видавців 2018 у Львові: 5 цікавих книг, які варто купити
  • 15:00, 20 вересня
  • 263
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 537926
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Музика