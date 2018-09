Колажі та малюнки: Майк Шинода випустив кліп Make It Up As I Go

Один з творців знаменитого гурту Linking Park Майк Шинода показав креативне відео на трек Make It Up As I Go. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Майкл Шинода потішив фанатів незвичайний роликом на пісню Make It Up As I Go спільно з американською хіп-хоп та інді виконавицею K.Flay. Весь кліп створено з колажів та малюнків, які доповнюють один одного. Прихильникам припало до душі нове легке звучання треків та сильний текст. Зацініть!

Make It Up As I Go [feat. K.Flay] (Official Video) - Mike Shinoda, дивитись кліп онлайн:



Make It Up As I Go [feat. K.Flay] (Official Video) - Mike Shinoda, текст пісні:

I keep on running backwards

I keep on losing faith

I thought I had the answers

I thought I knew the way

My brother said be patient

My mother held my hand

I don’t know what I’m chasing

I don’t know who I am

Woke up this morning holding my head

Thinking last night is one I’ll regret

Washing off the bad decisions / the blurry vision

The clues that I’m still a mess

Spitting out the taste I have in my mouth

Knowing what this all is really about

Knowing there’s an explanation / an expiration

I gotta figure shit out



And they’re asking me / if I can see / the darkness down below

And I know it’s true / I say I do / when half the time I don’t

Maybe I can’t make / what it may take / to leave this thing behind

But I shut my eyes / and cross each line / and every time



I keep on running backwards

I keep on losing faith

I thought I had the answers

I thought I knew the way

My brother said be patient

My mother held my hand

I don’t know what I’m chasing

I don’t know who I am



Waking in the dead of night I can’t sleep

Sleeping in the light of day for like weeks

Reality was out of focus

I could be hopeless

Instead I gritted my teeth

I didn’t have the patience left to explain

Didn’t wanna wait while nobody came

I know the path ahead’s uneven

But while I’m breathing

I have to make my own lane

And they’re asking me / if I can see / the darkness down below

And I know it’s true / I say I do / when half the time I don’t

Maybe I can’t make / what it may take / to leave this thing behind

But I shut my eyes / and cross each line / and every time

I keep on running backwards

I keep on losing faith

I thought I had the answers

I thought I knew the way

My brother said be patient

My mother held my hand

I don’t know what I’m chasing

I don’t know who I am

So I make it up as I go (o-oh, o-oh)

I make it up as I go (o-oh, o-oh)

So I make it up as I go (o-oh, o-oh)

I make it up as I go

As I go

