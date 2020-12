Вчені вичислили найдавнішу легенду: про що вона

Астрономи з Австралії Рей Норріс і Барнабі Норріс прийшли до висновку, що міф про зоряне скупчення Плеяди може бути найдавнішим в історії людства.

Можливо, він виник ще до того, як наші предки вийшли з Африки. Річ у тому, що зараз неозброєним оком видно тільки шість зірок. Однак до нас дійшла інша назва скупчення: Сім Сестер.

Стародавні греки розповідали, що Плеяди – це сім дочок титану Атласу. Щоб врятувати їх від хтивого мисливця Оріона, Зевс перетворив дівчат на зорі і помістив на небо. Але одна з них закохалася в смертного юнака і покинула небеса заради нього. Тому, як кажуть в міфі, ми бачимо не сім, а тільки шість з них.

Такий сюжет трапляється у багатьох народів Європи, Африки, Азії, Індонезії та Америки. Вчені вирахували, як виглядало зоряне скупчення Плеяд сто тисячоліть тому. Вони виявили, що дві зірки, які розташовані дуже близько один до одного (з Землі вони зливаються в одну), в давнину були далі. І тоді було ясно, що зірок все-таки сім, а не шість. Виходить, що легенді про сестер понад сто тисячі років! Дивно, що масштабна колонізація планети почалася набагато пізніше. На територію Європи людина ступила тільки близько 40 000 років тому.

