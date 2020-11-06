Lego випустив конструктор з легендарним Cadillac з фільму Мисливці за привидами

Cadillac з Мисливців за привидами тепер можна зібрати з Lego

Компанія Lego випустила набір, присвячений культовому автомобілю з кінофраншизи "Мисливці за привидами". Зібрати Cadillac Miller-Meteor Ecto-1 1959 року випуску з 2352 деталей можна за 199 доларів.

Новий набір данського виробника конструктора містить 2352 деталі, з яких можна зібрати знаменитий автомобіль "швидкої допомоги" з серії фільмів "Мисливці за привидами". Довжина готової моделі складає 47 сантиметрів.

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За словами творців набору, при складанні Cadillac Miller-Meteor 1959 року фанати культової франшизи здивуються деталізації машини, а також виявлять кілька "пасхалок" до фільмів.

Іграшковий Cadillac у точності повторює реальний автомобіль. Творці конструктора повністю зберегли колірну гамму машини, а також додали "ефект іржі" на кузові, по аналогії з кіношним катафалком. Крім того, модель Lego обладнана рухомим кермом, заднім сидінням, що висувається, а також світлотехнікою й обладнанням для виявлення привидів.

У кінці березня компанія Lego спільно зі студією Universal Pictures випустила набір з Dodge Charger R/T 1970 року з серії фільмів "Форсаж". Культовий маслкар, що належав героєві Віна Дизеля Домініка Торетто, можна придбати за 100 доларів.

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