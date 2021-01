Вчені розкрили таємницю марсіанських льодовиків

Вивчення знімків поверхні Марса дозволило американським вченим припустити, що льодовики на планеті утворилися в результаті декількох льодовикових періодів.

Льодовики на Марсі довгий час залишалися загадкою для вчених. Перш за все викликало інтерес питання, чи утворилися вони в результаті одного тривалого льодовикового періоду або в історії Марса їх було декілька.

І ще: SpaceX здійснила наймасовіший запуск супутників в історії космонавтики

Відповісти на це питання допомогло вивчення порід, знайдених на поверхні льодовиків. Вивчивши розташування і розміри 60 тисяч таких "каменів", вчені прийшли до висновку, що більша частина з них утворилася в результаті декількох льодовикових періодів. Знімки були зроблені камерою HiRISE, встановленою на борту орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter.

Згідно з висновками фахівців, Червона планета пережила від шести до 20 окремих льодовикових періодів за останні 300-800 мільйонів років. Результати дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Це цікаво: У далекій галактиці зафіксували найзагадковіші спалахи: фото