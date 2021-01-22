У далекій галактиці зафіксували найзагадковіші спалахи: фото

Американські астрономи розповіли про загадкові спалахи в далекій галактиці ESO 253-3, які відбуваються кожні 114 днів. Результатами своїх спостереженнях фахівці поділилися на засіданні Американського астрономічного товариства.

Галактика ESO 253-3 розташована на відстані 570 мільйонів світлових років від Землі. Для порівняння: найближча до нас зоряна система – на відстані приблизно чотирьох світлових років.

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Дані були зібрані за допомогою орбітальної обсерваторії НАСА Swift, космічного телескопа TESS і космічного рентгенівського телескопа Європейського космічного агентства XMM-Newton. Починаючи з 14 листопада 2014 року астрономам вдалося зафіксувати 20 повторюваних подій. Правда, спочатку астрономи думали, що спостерігають вибух наднової, і тільки в 2020 році змогли виявити закономірність.

За однією з версій, джерелом спалахів може бути надмасивна чорна діра в центрі галактики, яка поступово поглинає гігантську зірку. Маса цієї чорної діри може в 78 мільйонів разів перевищувати масу Сонця.

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