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В інтернеті згадали, як Квентін Тарантіно повторював танець з Кримінального чтива: меми

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В інтернеті згадали, як Квентін Тарантіно повторював танець з Кримінального чтива: меми - фото 1

У мережі згадали, як Квентін Тарантіно повторював танець з "Кримінального чтива" на червоній доріжці Каннського фестивалю. На платформі Reddit з'явилося чимало кумедних мемів на цю тему.

У 2014 році Квентін Тарантіно, Джон Траволта і Ума Турман зустрілися на червоній доріжці Каннського фестивалю, щоб відзначити двадцятиріччя "Кримінального чтива. Перед показом культового фільму з колонок заграла заголовна тема стрічки – тоді режисер повторив знаменитий танець, який виконували Мія Воллес (Турман) і Віснет Вега (Траволта) в ресторані "Джек Реббіт Слімс" під пісню Чака Беррі "You Never Can Tell". А потім дав п'ять обом акторам.

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П'ять років по тому Reddit згадали про знімок – фото Тарантіно і Турман стало основою для фотошоп-батла. Рухи режисера надихнули користувачів перетворити його в кухаря, діджея, ляльковода і матадора. Не забули і про мем з розгубленим Траволтою.

В інтернеті згадали, як Квентін Тарантіно повторював танець з Кримінального чтива: меми - фото 373562

В інтернеті згадали, як Квентін Тарантіно повторював танець з Кримінального чтива: меми - фото 373552

В інтернеті згадали, як Квентін Тарантіно повторював танець з Кримінального чтива: меми - фото 373553

В інтернеті згадали, як Квентін Тарантіно повторював танець з Кримінального чтива: меми - фото 373554

В інтернеті згадали, як Квентін Тарантіно повторював танець з Кримінального чтива: меми - фото 373555

В інтернеті згадали, як Квентін Тарантіно повторював танець з Кримінального чтива: меми - фото 373556

В інтернеті згадали, як Квентін Тарантіно повторював танець з Кримінального чтива: меми - фото 373557

В інтернеті згадали, як Квентін Тарантіно повторював танець з Кримінального чтива: меми - фото 373558

В інтернеті згадали, як Квентін Тарантіно повторював танець з Кримінального чтива: меми - фото 373559

В інтернеті згадали, як Квентін Тарантіно повторював танець з Кримінального чтива: меми - фото 373560

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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