Тільки Меркель з яйцями: курйозне фото лідерів нормандської четвірки підірвало мережу

У мережі викликало ажіотаж фото лідерів "нормандської четвірки" – Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона і Ангели Меркель, на якому канцлер Німеччини сидить в незвичайній позі.

Так, у Facebook знімок поширив користувач Юрій Барабаш. "Я завжди підозрював, що в цій тусовці тільки Меркель з яйцями", – підписав він фото. На ньому канцлер Німеччини сидить у властивій чоловікам позі.

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У коментарях користувачі помітили, що багато жестів Меркель дещо грубуваті і швидше скидаються на стиль поведінки чоловіків.

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