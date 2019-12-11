Ось що вийде, якщо ви спробуєте зробити ксерокопію банкноти євро: несподіваний результат

Фальшивомонетництво є важким злочином, тому покарання за нього дуже суворе. Все настільки серйозно, що держави основних світових валют подбали про те, щоб ви не змогли зробити ні ксерокопію банкнот, ні навіть просто відсканувати їх. Що вийде, якщо захочете зробити ксерокопію банкноти? Дивіться далі.

Блогер з YouTube-каналу Ceapa Cool вирішив задовольнити інтерес своїх підписників, які часто просили його зробити ксерокопію грошей. Для прикладу він узяв банкноту номіналом 50 євро.

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Після ксерокопіювання він побачив, що на виході зображення купюри було "в смужку". Блогер зрозумів, що очевидно в його принтері стоїть якесь захисне програмне забезпечення, що заважає робити ксерокопію банкнот.

Йому стало цікаво, як буде виглядати ксерокопія іншого предмета, якщо покласти його поруч з банкнотою. Як з'ясувалося, ксерокопія іншого предмета теж матиме смугастий вигляд. На цьому етапі стало абсолютно ясно, що виною всьому саме програмне забезпечення.

Насправді нормальному копіюванню банкнот заважають точки під назвою "Сузір'я Евріона". В основі цієї системи захисту лежать п'ять кругів, так звані "кільця Омрона", розташовані на банкнотах в різних напрямках. Така ж система захисту від копіювання застосовується в доларах.

Блогер вирішив спробувати обдурити систему і зробити ксерокопію євро, закривши кола смужкою з паперу. І це спрацювало:

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