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Коронавірус з Китаю – що це таке, симптоми, лікування і профілактика
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Світ сколихнула загроза невідомого коронавірусу, який з'явився в Китаї. Ліків проти небезпечного захворювання наразі немає, тож Всесвітня організація охорони здоров'я дала рекомендації, як захиститись кожному з нас.
Що таке коронавірус
Коронавірус – це зоонозна інфекція, який вражає ніс, пазухи або верхню частину горла. Природним резервуаром вірусу є тварини: пальмові цевети, кажани, навіть кобри. Оскільки коронавіруси ще й РНК-віруси, то вони мають високу частоту мутацій і швидко змінюються, в тому числі стають патогенними для людей.
Такі коронавіруси вперше були ідентифіковані в середині 1960-х років. Разом з новим штамом коронавірусу, який зараз активно поширюється в Китаї та інших країнах, їх існує вже сім.
Новий штам коронавірусу поки відомий під назвою 2019-nCOV.
Більшість коронавірусів не є небезпечними, але цей виявлений штам призвів до спалаху вірусної пневмонії в китайському місті Ухань. Багато людей, яких вразив вірус, працювали чи відвідували ринок в Ухані. Китайські продуктові ринки, так звані wet markets (мокрі ринки) – це скупчення живих і вбитих тварин, птахів, продавців і туристів. За таких умов вірусу зручно поширюватися поміж тушами, тваринами і людьми. У грудні 2019-го китайська влада повідомила про 44 інфікованих пацієнти. Відтоді вірус зафіксовано в понад 550 хворих, 17 з них – померли.
Фахівці підозрюють, що причиною спалаху став тип вірусу з сімейства коронавірусів, який раніше в людей не знаходили. Його виявили спочатку в китайців, а потім і в людей, які прилетіли звідти в Таїланд, Японію і Південну Корею.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) пише, що китайські фахівці, намагаючись встановити точну причину захворювання, виключили вірус грипу, аденовірус та інші віруси.
Симптоми і лікування коронавірусу
Вірус викликає пневмонію з такими симптомами, як кашель, лихоманка та утруднення дихання. Експерти вважають, що інкубаційний період триває близько двох тижнів.
Передача людині від людини була підтверджена національною комісією з охорони здоров'я Китаю. Також існує ризик мутації вірусу.
Новий спалах нагадав про коронавірус Sars: він був вперше визнаний у Китаї в листопаді 2002 року. Хвороба поширилася у багатьох країнах Північної і Південної Америки, Європи та Азії, спричинивши у 2002-2003 роках глобальний спалах – тоді було зафіксовано понад 8 тисяч випадків, включаючи 774 смерті.
Лікарі повідомляють, що одужання здебільшого залежить від імунітету людини. Поки відомо, що люди, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров'ям, зокрема, слабкий імунітет. Також з померлих більшість людей літнього віку. У багатьох з них були супутні захворювання, як цироз печінки, гіпертонія, цукровий діабет чи хвороба Паркінсона.
Зараз вакцини проти коронавірусів не існує. Повідомляють, що вакцина проти нового штаму 2019-nCOV поки на ранній стадії розробки.
Ситуація ускладнюється тим, що незабаром розпочнуться святкування до Китайського нового року. У цей час до Китаю приїжджають сотні мільйонів людей. Зараз місто Ухань закрито для виїзду та у ньому тимчасово зупинено роботу транспорту. Повідомлено про друге китайське місто – Хуанганг, де також запроваджено карантинні заходи.
Авіарейси з Китаю переспрямовують до аеропортів, де запроваджено контроль температури тіла прибулих пасажирів. Повідомляють про випадки, коли люди п'ють жарознижуючі препарати, таким чином оминають карантин.
Як захиститись від коронавірусу: поради ВООЗ
У зоні ризику, ймовірно, люди із слабким імунітетом. Основне занепокоєння викликає діапазон вираженості симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші – тяжко хворіють. Це ускладнює встановлення справжньої кількості заражених та швидкості передачі вірусу від людини до людини.
24 січня ВООЗ скликала нараду фахівців, щоби вирішити, чи потрібно оголошувати надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я. Засідання вирішили продовжити, адже є багато інформації і для прийняття рішення потрібно проаналізувати ще багато доказів.
Аби захиститися, медики рекомендують:
- часто та ретельно мити руки милом та водою
- не торкатися брудними руками очей, носа чи рота
- уникати тісного контакту з хворими людьми
Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню інших:
- залишайтеся вдома, якщо захворіли
- уникайте тісного контакту з іншими людьми
- прикривайте рот і ніс тканиною під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки
- провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні
Людям, які зараз перебувають поблизу зони розповсюдження вірусу, радять:
- підтримувати гігієну рук
- уникати відвідування ринків тварин та птахів
- уникати відвідування хворих
- звернутися до лікаря у разі появи симптомів – кашлю, лихоманки чи труднощів з диханням
- телефонувати заздалегідь, перш ніж їхати до лікарні
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