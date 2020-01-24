Втішні новини з Китаю: медикам уперше вдалось вилікували коронавірус

Китайські медики заявили про одужання першого пацієнта, який був інфікований смертельним коронавірусом.

Як повідомляє інформаційне агентство Sina з посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю, лікування допомогло видужати 56-річній жінці. Раніше їй поставили діагноз пневмонія, викликана новим типом коронавірусу під умовною назвою 2019-nCOV.

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Відомо, що пацієнтка деякий час проживала в Ухані, де й поширився новий коронавірус. 10 січня у жінки почалась лихоманка, проте 12 січня вона повернулася до Шанхая і лише ввечері 15 січня її госпіталізували.

Після 9-денного лікування у міській лікарні самопочуття пацієнтки поліпшилось, а температура тіла жінки унормувалась. Коли лікарі провели тести на наявність коронавірусу, вони показали негативний результат. Відтак, запалення було повністю усунуто, а жінку відпустили додому.

Коронавірус – це зоонозна інфекція, яка вражає ніс, пазухи або верхню частину горла. Природним резервуаром вірусу є тварини: пальмові цевети, кажани, змії. Коронавіруси мають високу частоту мутацій і швидко змінюються, тому можуть ставати патогенними для людей. Наразі медики працюють над створенням вакцини проти нового типу вірусу, яким заразилось понад 900 людей.

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