Стало відомо, чи передається коронавірус через посилки AliExpress з Китаю

Коронавірус з Китаю розповсюдився вже у 7 різних країнах, тож люди схвильовані, чи можна підхопити моторошне захворювання через посилки, приміром, з AliExpress. Фахівці відповіли на найпоширеніші питання щодо вірусу, а також порадили, як від нього захиститись.

Небезпечний китайський коронавірус 2019-nCoV поширюється світом, викликаючи паніку не лише у населення, а й лікарів. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я навіть скликала термінову нараду. Поки фахівці не оголосили надзвичайну ситуацію, але вже поділились інформацією про моторошний вірус.

Детальніше: Коронавірус з Китаю – що це таке, симптоми, лікування і профілактика

Коронавірус – це зоонозна інфекція, який вражає ніс, пазухи або верхню частину горла. Природним резервуаром вірусу є тварини: пальмові цевети, кажани, навіть кобри. Оскільки коронавіруси ще й РНК-віруси, то вони мають високу частоту мутацій і швидко змінюються, в тому числі стають патогенними для людей.

Найбільшою проблемою коронавірусу є те, що проти них нема ліків: можна лише позбутись симптомів, серед яких нежить, пневмонія, головний біль, лихоманка, проблеми з диханням та пришвидшене серцебиття.

У Китаї заявили, що вірус передається від людей до людей

Чи можна заразитись коронавірусом через посилки з Китаю?

Експерт з вірусології Михайло Клацання наголосив, що вірус швидко мутує та пристосовується до змін навколо. Тому можливо, що каплі вірусу все ж залишаються на предметах побуту. Однак у компанії AliExpress, що є однією з найпопулярніших мереж інтернет-торгівлі, наголошують, що випадків передачі вірусу через товари та посилки не було зафіксовано. Відзначається, що збудник захворювання ще й не може тривалий час жити без носія, а посилки миттєво не доставляють, тому в дорозі вірус припиняє існувати.

Такої ж позиції дотримується і представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт: "Зараз ВООЗ не рекомендує ніяких заборон для переміщення громадян і товарів через кордони і для міжнародної торгівлі. У випадку, якщо у вас були контакти з хворими людьми, рекомендується зв'язатися з лікарем, не вживати не термічно оброблені продукти".

Як захиститись від коронавірусу?

Варто розуміти, що у зоні ризику опиняються саме люди зі слабким імунітетом та літні люди з суміжними захворюваннями. І поки медики працюють над створенням вакцини, важливо пам'ятати, що захиститись таки можна. Для цього достатньо дотримувати правил гігієни та уважно готувати їжу, приміром, рибу, м'ясо та птицю варто піддавати особливій термообробці.

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