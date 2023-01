Українська режисерка та дизайнер взяли участь у створенні кліпу для Сема Сміта

Дивіться кліп Сема Сміта, який зняла для артиста відома українська режисерка Таню Муіньо. До того ж над відеороботою британського виконавця та його новою піснею "I'm Not Here To Make Friends" працював і український дизайнер Іван Фролов – частину образів для кліпу від бренду Flolov.

Виконавець Сем Сміт презентував свій новий кліп у бурлескному стилі, над яким працювали відомі українці. Упродовж відео артист кілька разів змінює образи.

Режисура відеороботи належить авторству української кліпмейкерки Тані Муіньо. Сем Сміт став черговою світовою зіркою, для якої вона створила кліп. Щодо вбрання, то увагу глядачів привернув до себе корсет із серцями від українського бренду FROLOV.

До співпраці з командою Сема Сміта нас запросила Таню Муіньо, з якою ми вже неодноразово розробляли образи для різних відеопроєктів. У надзвичайно короткі терміни ми встигли створити кастомні образи балету Сема, творчість якого ми обожнюємо. Я щасливий, що наші фірмові провокаційні дизайни стали частиною візуальної історії артиста, а українські професіонали створюють колаборації з лідерами світової музичної індустрії", – прокоментував Іван Фролов для ELLE.

Слухати пісню Sam Smith – I'm Not Here To Make Friends:

