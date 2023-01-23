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"Мавка. Лісова пісня" – хто з українських зірок озвучив анімаційних персонажів

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"Мавка. Лісова пісня" – хто з українських зірок озвучив анімаційних персонажів - фото 1

Творці мультфільму "Мавка. Лісова пісня" представили голоси анімаційних персонажів, які належать українським зіркам. Читайте далі та дізнайтеся, хто озвучив Мавку, Лукаша, Килину та інших!

Відомо, що генеральним медіапартнером проєкту став канал "1+1", а голоси персонажів належать популярним українським акторам, музикантам та артистам.

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Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в українському кінопрокаті – 2 березня.

  • Мавку втілювали одразу три артистки. Голос Мавки – Наталка Денисенко. Пісні Мавки та саундтрек – Христина Соловій. Рухи та пластика Мавки – Катерина Кухар.
  • Лукаш – Артем Пивоваров.
  • Килина – Олена Кравець.
  • Русалка Водяниця – Юлія Саніна.
  • Шумник Гук – Михайло Хома (DZIDZIO).
  • Фрол – Сергій Притула.
  • Той, Що у Скелі Сидить – Олег Скрипка.
  • Знахарка – Наталія Сумська.
  • Лісовик – Назар Задніпровський.
  • Дядько Лев – Олег Фагот Михайлюта.
  • Голос українських жінок – Катерина Осадча.
  • Оповідачка – Ніна Матвієнко.
  • "ДахаБраха" озвучили самих себе, а також виконали саундтреки до мультфільму.

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