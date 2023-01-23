Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
"Мавка. Лісова пісня" – хто з українських зірок озвучив анімаційних персонажів
-
- 94
Творці мультфільму "Мавка. Лісова пісня" представили голоси анімаційних персонажів, які належать українським зіркам. Читайте далі та дізнайтеся, хто озвучив Мавку, Лукаша, Килину та інших!
Відомо, що генеральним медіапартнером проєкту став канал "1+1", а голоси персонажів належать популярним українським акторам, музикантам та артистам.
І ще: У Довженко-Центрі засканували сотні українських давніх мультфільмів (відео)
Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в українському кінопрокаті – 2 березня.
- Мавку втілювали одразу три артистки. Голос Мавки – Наталка Денисенко. Пісні Мавки та саундтрек – Христина Соловій. Рухи та пластика Мавки – Катерина Кухар.
- Лукаш – Артем Пивоваров.
- Килина – Олена Кравець.
- Русалка Водяниця – Юлія Саніна.
- Шумник Гук – Михайло Хома (DZIDZIO).
- Фрол – Сергій Притула.
- Той, Що у Скелі Сидить – Олег Скрипка.
- Знахарка – Наталія Сумська.
- Лісовик – Назар Задніпровський.
- Дядько Лев – Олег Фагот Михайлюта.
- Голос українських жінок – Катерина Осадча.
- Оповідачка – Ніна Матвієнко.
- "ДахаБраха" озвучили самих себе, а також виконали саундтреки до мультфільму.
До теми: Український мультфільм "Мавка" покажуть у понад 8 франкомовних країнах
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
-
12:30Міф або правда – чи допомагає сода та молоко від печії
-
11:33Ось які доходи повинні задекларувати ФОПи у 2023 році
-
10:35Співак YAKTAK записав кліп на пісню "Коли болить душа", яка зворушить кожного українця
-
09:395 лайфхаків, які зекономлять час на кухні
-
08:27Погода 24 січня в Україні – синоптикиня дала прогноз на найближчі дні
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 23 січня
-
20:34Науковці розповіли про просту вправу, яка дозволяє заснути за 60 секунд
-
19:41У ДСНС розповіли, як уникнути переохолодження
-
18:3724 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:39Уряд дозволив українцям пересилати документи за кордон – які саме
-
16:32Середній вік ввезених авто в Україні сягнув найвищого показника за десятиліття
-
15:38Сухе варення з яблук – Клопотенко показав автентичний рецепт Київщини
-
14:33"Мавка. Лісова пісня" – хто з українських зірок озвучив анімаційних персонажів
-
13:32"Аватар: Шлях води" став одним із найкасовіших фільмів усіх часів – на якому він місці
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:34Популярний український блогер кіт Степан став зіркою нового випуску журналу Times Monaco
-
11:30Створено захисниками – у Сільпо продаватимуть товари від ветеранів-підприємців
-
10:34У центрі Нью-Йорка встановили 335 соняшників на підтримку України
-
09:36Оладки зі шпинатом – простий рецепт за 15 хвилин
-
08:27Як зняти стрес за 5 хвилин: проста вправа
- 22 січня
-
20:3923 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:37Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у лютому 2023
-
18:35Кінопремія BAFTA 2023 – відомі усі номінанти на британський аналог Оскара
-
17:34Шеф-кухар показав, як посмажити стейк на пальнику в мороз
-
16:32День ангела у лютому 2023: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
10:35Співак YAKTAK записав кліп на пісню "Коли болить душа", яка зворушить кожного українця
- 23 січня
-
19:41У ДСНС розповіли, як уникнути переохолодження
-
14:33"Мавка. Лісова пісня" – хто з українських зірок озвучив анімаційних персонажів
-
10:34У центрі Нью-Йорка встановили 335 соняшників на підтримку України
- 22 січня
-
18:35Кінопремія BAFTA 2023 – відомі усі номінанти на британський аналог Оскара
-
14:37Ірина Білик презентувала свою нову пісню "Мало" – це зізнання у коханні
-
10:43ТОП 5 фільмів до Дня Соборності про незалежність України
- 21 січня
-
19:48Шольц, віддай леопардів – мережа вибухнула мемами й закликає політика надати Україні танки
-
14:30Fiinka записала потужну пісню "Плакали" про те, як живуть зараз українці
-
10:37Артем Пивоваров і Пес Патрон записали спільну пісню заради допомоги тваринам
- 20 січня
-
18:37"Найкращий книжковий дизайн 2022" – які видання стали переможцями
-
14:39Jerry Heil перемогла на європейському конкурсі Music Moves Europe Awards 2023
-
10:43"Принижена росія" – в Eurasia Group назвали головні політичні ризики 2023 року
- 19 січня
-
18:31Ковчег смаку України – Італія видала атлас страв української кухні, які скоро зникнуть
-
14:39Експерти дали вказівки, як прибирати енергоощадно
-
10:31З'явився застосунок, у якому можна повідомити сусіда, чи є світло
- 18 січня
-
18:32Які продукти варто тримати вдома на випадок блекауту – поради від платформи "Бережи себе"
-
14:35Блаватний та лелійний – як ще красиво назвати кольори українською
-
10:36Індекс борщу – наскільки виросли ціни в Україні за 11 місяців війни
- 17 січня
-
18:33Укрзалізниця обладнає потяги системами Starlink до кінця року
-
14:33Говори красиво – 10 оригінальних слів, які вживав український письменник Іван Франко
-
10:38Назвали найкращі фільми та серіали за версією премії Critics Choice Awards у 2023 році
- 16 січня
-
18:31Співачка М'ЯТА презентувала ніжну пісню "Наречена"
-
14:32Вишиванка-Couture і балерини-моделі – Караванська перетворила дефіле на перформанс (ФОТО)
-
10:36Українські виконавці ХАС та Схожа записали спільну чуттєву пісню "Не продам"