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Протез за крила – українка продала частину свого костюма на благодійність
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Вікторія Апанасенко вторгувала 10 тисяч доларів на аукціоні, продавши крила від свого костюма на "Міс Всесвіт".
Усі кошти, а саме 10 100 доларів, відома українка віддала українським військовим, які потребують протезування.
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Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram. І додала, що стала амбасадоркою неприбуткової організації Kind Deeds, яка у співпраці з медиками і партнерами працює на те, аби надати протези українцям, які втратили кінцівки під час російської агресії.
До слова, це були перші крила, які створила Вікторії відома українська дизайнерка Леся Патока спеціально для "Міс Всесвіт 2022". Про це Радіо Максимум писало тут.
Я щиро вдячна за запрошення і дуже радію, що мої крила допоможуть полегшити життя наших Захисників", – написала Вікторія в Instagram.
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