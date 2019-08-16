Ukrainian Song Project 2019: усе про музичне свято, яке не можна пропустити

Уже завтра, 17 серпня, відбудеться гала-концерт Ukrainian Song Project 2019. На сцені "Арени Львів" виступлять зіркові хедлайнери, а також – десятка фіналістів, серед яких вперше в історії проєкту оберуть переможця. Дізнайтеся, що ж отримає щасливчик!

Ukrainian Song Project цьогоріч проходить вже вчетверте, однак вперше експертне журі обере одного переможця серед 10 фіналістів. Про це розповіли організатори та учасники проєкту на спеціальній прес-конференції напередодні музичного свята на "Арені Львів".

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Фіналістами Ukrainian Song Project 2019 стали ХАС, Grohotsky, Юра Самовілов. Гуртом, KHAYAT, Артем Кай, Arturro Mass, On I Ona, TVORCHI, гурт [O] і Шосте чуття. 17 серпня вони виступлять на одній сцені із хедлайнерами: Тіною Кароль, гуртами "Без обмежень", DILEMMA, ENEJ (Польща), а також із Melovin, Арсеном Мірзояном, Alyosha, TARABAROVA, Jerry Heil та іншими.

Кожен фіналіст уже здобув перемогу, адже він отримав можливість заспівати перед тисячами глядачів "Арени Львів" та мільйонами українців, які побачать телезапис концерту. За словами журі, десятку найкращих обирали з-понад 300 заявок! При цьому експерти оцінювали оригінальне звучання, сучасність та креативність. "Досить часто артисти роблять копії відомих зірок. Треба бути яскравим, постійно шукати себе. Важливо, щоб виконавець і його хіт не повторювався", – зазначили судді.

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Переможця ж серед фіналістів обиратиме журі, відомі представники медіа-індустрії України – Руслан Квінта, Михайло Ясинський, Тарас Курчик, Роман Муха, Ігор Панасов, Євген Фешак, Геннадій Вітер та Олександр Порядченко. Остаточне рішення судді ухвалять саме під час стадіонного концерту. Конкурсантів оцінюватимуть за кількома критеріями, зокрема – звертатимуть увагу на пісню учасника, виступ наживо на "Арені Львів" та загалом творчу діяльність протягом останнього року.

Квитки на Українську пісню в день концерту коштуватимуть від 500 грн

Організатори та партнери проєкту підготували для переможця Ukrainian Song Project корисні призи. Так, найкращий учасник отримає запис однієї своєї пісні, організацію сольних концертів у кількох містах, зокрема у Києві та Львові, а також ротацію на радіо. Головною відзнакою для переможця стане співпраця з Національним проєктом "Українська пісня / Ukrainian Song Project" та медійна розкрутка.

Відзнака переможцю Української пісні

Співачка TARABAROVA, яка є хедлайнером гала-концерту, зазначила, що, на її думку, переможець повинен бути передусім особистістю, а на сцені "Арени Львів" він має заспівати хіт, який сподобається більшості людей. Тобто це має бути хітовий виконавець. Вона також дала поради артистам-початківцям.

Всі поради не працюють. Кожен музикант – це унікальна особистість, треба просто слухати своє серце і відчувати свою аудиторію. Якщо людям подобається твоя музика, ти не залишишся з пустими залами. Тому я можу порадити молодим виконавцям бути собою, не забувати про свою мрію, прислуховуватись до форматів, але на процентів 10. На 90% – це повинен бути саме ти, – наголосила TARABAROVA.

Організатори проєкту та хедлайнерка Світлана Тарабарова / Фото: Геннадій Вітер

Прес-конференція на Арені Львів / Фото: Галина Гузьо

В організаторів Ukrainian Song Project амбіційні плани: уже з осені проєкт зайде в США, Канаду та Італію. Там будуть проходити відбори й артисти з цих країн приїжджатимуть на "Українську пісню".

Українська пісня

Не пропустіть масштабне музичне свято української музики у Львові! Чекаємо всіх у суботу, 17 серпня, на "Арені Львів". Концерт стартує рівно о 19:00 та триватиме близько 5 годин. Зустрінемось там!

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