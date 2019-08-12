KHAYAT – у фіналі Ukrainian Song Project: як звучить нове дихання української музики

Масштабний гала-концерт Ukrainian Song Project 2019 відбудеться у Львові вже 17 серпня, і на ньому виступить молодий та талановитий артист KHAYAT. Знайомтесь!

KHAYAT пройшов у фінал Ukrainian Song Project 2019 та виборов право представити свою музику максимально широкій аудиторії. Уже 17 серпня на сцені "Арени Львів" артист виступить із цьогорічними зірковими хедлайнерами: Тіною Кароль, гуртом "Без обмежень", Melovin'ом, Арсеном Мірзояном, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil та іншими.

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Знайомство з KHAYAT

KHAYAT (справжнє ім'я Андрій Хаят) народився у 1997 році в місті Знам'янка Кіровоградської області. Про особисте життя хлопця відомо не багато, однак він вже встиг позитивно зарекомендувати себе завдяки унікальній відмінній рисі: майстерному поєднанню сучасних і народних мотивів.

KHAYAT – нове бачення української народної музики

Спочатку співак переспівував хіти українських виконавців: групи "Океан Ельзи", Сергія Бабкіна. І робив він це не абияк, а у доволі цікавому авторському стилі, прикрашаючи оновлені треки модерновою електронікою.

Дуже часто ми нерішуче ставимося до важливих кроків у житті, адже боїмося змін, – вважає KHAYAT.

Андрій змін не боявся і вже влітку 2018 року презентував у мережі авторську пісню "DEVOCHKA", через кілька місяців новий трек "Ясно". Свої композиції артист писав під керівництвом Івана Дорна і випустив їх на його лейблі Masterskaya.

А уже в січні 2019 року хлопець вирішив спробувати свої сили на великій сцені і пішов на головне вокальне шоу країни Голос. І недарма: Андрій виступив з українською народною піснею "В кінці греблі шумлять верби", відео його виступу опублікували на YouTube і воно зібрало рекордну кількість переглядів сторінок, лайків і позитивних коментарів! До речі, хлопцеві вдалося повернути до себе всі чотири суддівських крісла і стати членом команди Тіни Кароль.

На Голосі країни Хаят увійшов у фінал шоу, однак отримати бажану статуетку йому не пощастило. Та це не зупинило хлопця і згодом він взяв участь у Національному відборі на Євробачення 2019. Конкурсною піснею виконавця став трек Ever. На жаль, потрапити до фіналу Нацвідбору співакові так і не вдалося, а от підкорити серця багатьох слухачів – так.

5 червня цього року KHAYAT випустив дебютний альбом KHMIL'. До платівки увійшло сім пісень і згаданий вище бонус-трек Ever. Композиції з дебютного альбому співака розповідають про зраду і стадії її переживання: усвідомлення, прийняття і байдужість. Послухати усі композиції можна на youtube-каналі виконавця.

KHAYAT

На сцені "Арени Львів" артист виступить з хітом "От і вся лбв". Мерщій учіть слова треку, аби співати разом з улюбленцем:

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