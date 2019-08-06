На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ХАС – знайомство з фіналістом Ukrainian Song Project 2019: біографія і пісні репера
-
- 62
Уже 17 серпня відбудеться масштабний гала-концерт Ukrainian Song Project 2019, на якому виступить хіп-хоп виконавець ХАС. Репер пройшов у фінал проєкту та заспіває на одній сцені із відомими зірками на "Арені Львів".
Назар-Хайдар Хассан, відомий як ХАС, переміг у глядацькому голосуванні та став фіналістом Ukrainian Song Project 2019. Виконавця підтримали понад 1,5 тисячі українців. На сцені "Арени Львів" репер виступить із цьогорічними зірковими хедлайнерами: Тіною Кароль, гуртом "Без обмежень", Melovin'ом, Арсеном Мірзояном, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil, Ivan Navi та іншими.
Тут більше: Оголошено 10 переможців конкурсу Ukrainian Song Project 2019
Також ХАС здобув можливість представити свою творчість величезній аудиторії, адже його виступ побачать не лише тисячі відвідувачів "Української пісні", а ще й мільйони глядачів біля телеекранів.
Знайомство з ХАС'ом
Хассан Назар-Хайдар Алієвич народився 13 січня 1991 року у Львові. За словами співака, на формування його музичних смаків вплинула мама, яка змалечку прищепила синові любов до якісної рок-музики (Aerosmith, Nirvana, Guns N' Roses). Залишила слід у "музичному вихованні" Назара й бабуся, яка познайомила його з фольклором. У свої 6 років майбутній репер вперше почув музику таких виконавців, як Тупак Шакур і NANA. Так відбулося знайомство з хіп-хопом.
Попри потяг до музики, львів'янин закінчив факультет міжнародного менеджменту у Львівській політехніці, а також навчався в Європейському університеті. Водночас Назар встигав поєднувати навчання з творчістю. Ще в 2007-му він став співзасновником гурту RIZUPS. Хлопці активно записували пісні, і вже через 4 роки їм вдалось випустити перший міні-альбом.
Однак справжня слава прийшла до молодих виконавців після участі в талант-шоу. У 2011-му вони дійшли до півфіналу проєкту "Україна має талант".
Ще більшим успіхом стала сольна участь Назара у шоу "Х-фактор 3". На проєкті співака об'єднали з В'ячеславом Єфремовим та Данилом Клягіним у тріо під назвою "D-Версія". Хлопці потрапили до команди Ірини Дубцової. У підсумку – новостворений гурт пробився у фінал "Х-фактора".
Після завершення шоу Назар повернувся у RIZUPS та одразу взявся за доопрацювання дебютного альбому. Платівка "НЕ БІЙСЯ!" вийшла в травні 2013-го. Незабаром музиканти зняли свій перший кліп на пісню "Проти всіх стихій":
На рахунку RIZUPS – чотири альбоми, один з яких записаний разом з екс-учасником гурту Д-версія В'ячеславом Єфремовим. І хоча хлопці й стали доволі впізнаваними в українському шоу-бізі, Назар вирішив не зупинятись на досягнутому.
У 2015 році він створив сольний проєкт ХАС та випустив патріотичний сингл "Наше серце", на який було відзнято і перший сольний кліп:
Наразі ХАС потішив фанів двома альбомами – "#1" і "Мегаполіс". У своїх треках виконавець не боїться висвітлювати соціальні питання, реальність людських стосунків, життєві питання та власний досвід. Популярність ХАСу принесла пісня "Дикий кач", яка вийшла в березні 2019:
Якщо ви думаєте, що україномовного хіп-хопу немає – ви дуже помиляєтесь.
Я писав українською задовго до того, як це стало "модною необхідністю", тому що був і є переконаний, що хіп-хоп – це єдиний стиль музики, який змусить почуватись круто усіх! УКРАЇНІ ЛИЧИТЬ КРУТІСТЬ, – наголошує ХАС.
На Ukrainian Song Project 2019 талановитий репер прагне показати свою творчість максимально широкій аудиторії. Погодьтеся, його музика варта бути почутою!
На сцені "Арени Львів" ХАС виконає трек "ХЕНДЗАП". Слухайте майбутній хіт та вчіть слова, аби підспівувати на концерті:
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
-
22:10Брюгге – Динамо: відео голів та огляд матчу відбору Ліги чемпіонів
-
21:55Алессандра Амбросіо поділилася ефектними кадрами з відпочинку
-
21:337 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:00БРЮГГЕ – ДИНАМО онлайн трансляція: дивитися матч Ліги чемпіонів 6 серпня
-
20:52Ріта Ора завела шанувальників занадто маленьким бікіні: пікантне фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:30Кому варто назавжди відмовитися від золотих прикрас
-
20:15Уляна Супрун розповіла усе про надмірну вагу
-
19:52Дивні смайлики їжі і що вони значать
-
19:41100 метрів в глибину: українка встановила неймовірний рекорд
-
19:20Оголена Леся Нікітюк показала свій ідеальний ранок
-
19:11Стало відомо, коли відбудеться реліз iPhone XI
-
19:01Медики розповіли, чому чоловікам не можна мати великі животи
-
18:50ХАС – знайомство з фіналістом Ukrainian Song Project 2019: біографія і пісні репера
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:40У Viber з'явилися іменні стікери поп-діви Олі Полякової
-
18:24Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити
-
18:12Зеленський підписав закон про зелені номери для електромобілів
-
17:51Як виглядає будинок Меган Маркл в Лос-Анджелесі
-
17:39В яких умовах можна використовувати вентилятори
-
17:23ТОП-3 шикарних серіали від Netflix
-
17:13Сексуальна Карла Бруні показала голе фото з 90-х
-
17:00БРЮГГЕ – ДИНАМО: де і коли дивитись онлайн матч Ліги чемпіонів
-
16:53Wizz Air відкрив шість нових напрямків з Одеси
-
16:43Кличко під час відпустки ефектно відповів Богдану на тролінг: фотофакт
-
22:10Брюгге – Динамо: відео голів та огляд матчу відбору Ліги чемпіонів
-
20:15Уляна Супрун розповіла усе про надмірну вагу
-
18:50ХАС – знайомство з фіналістом Ukrainian Song Project 2019: біографія і пісні репера
-
16:21Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії
-
15:00Як виглядає покинутий автобусний парк №7 у Києві: захопливі фото CNN
-
13:00IBAN: що це таке і чому українські банки змінюють рахунки клієнтів
-
09:55Найпопулярніші помилки, через які літак може полетіти без вас
-
07:14Корисні поради та хитрощі догляду за авто
- 05 серпня
-
21:55Психологи розповіли, куди зникає секс у більшості пар
-
19:00"Як козаки ..." – дивіться всі мультики про пригоди улюблених Грая, Ока і Тура
-
17:2110 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
-
15:30ТЕСТ: Впізнай, чий це зірковий погляд!
-
13:25Голос країни: ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу за версією Потапа
-
11:45Оренда квартир у Києві: скільки коштує житло в різних районах столиці
-
09:50Уляна Супрун нагадала про щеплення перед школою
-
07:33Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото)
- 04 серпня
-
21:215 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:55ТОП 5 продуктів, які можна їсти на ніч
-
17:50Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)
-
14:50Як полагодити блискавку: прості способи (відеоінструкція)
-
12:13Чотири дивовижних серіали, які ви могли пропустити
-
10:46Цю дівчину назвали товстою у коментарях, але її хлопець дав кривдникові гідну відповідь
-
08:155 причин появи хропіння, про які ви могли не підозрювати
- 03 серпня
-
21:23Справжній мачо: Олег Винник змусив змокріти всіх вовчиць України
-
19:20Все банальніше: творці ГРИ ПРЕСТОЛІВ розсекретили офіційний сценарій фінальної серії