ХАС – знайомство з фіналістом Ukrainian Song Project 2019: біографія і пісні репера

Уже 17 серпня відбудеться масштабний гала-концерт Ukrainian Song Project 2019, на якому виступить хіп-хоп виконавець ХАС. Репер пройшов у фінал проєкту та заспіває на одній сцені із відомими зірками на "Арені Львів".

Назар-Хайдар Хассан, відомий як ХАС, переміг у глядацькому голосуванні та став фіналістом Ukrainian Song Project 2019. Виконавця підтримали понад 1,5 тисячі українців. На сцені "Арени Львів" репер виступить із цьогорічними зірковими хедлайнерами: Тіною Кароль, гуртом "Без обмежень", Melovin'ом, Арсеном Мірзояном, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil, Ivan Navi та іншими.

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Також ХАС здобув можливість представити свою творчість величезній аудиторії, адже його виступ побачать не лише тисячі відвідувачів "Української пісні", а ще й мільйони глядачів біля телеекранів.

Знайомство з ХАС'ом

Хассан Назар-Хайдар Алієвич народився 13 січня 1991 року у Львові. За словами співака, на формування його музичних смаків вплинула мама, яка змалечку прищепила синові любов до якісної рок-музики (Aerosmith, Nirvana, Guns N' Roses). Залишила слід у "музичному вихованні" Назара й бабуся, яка познайомила його з фольклором. У свої 6 років майбутній репер вперше почув музику таких виконавців, як Тупак Шакур і NANA. Так відбулося знайомство з хіп-хопом.

Попри потяг до музики, львів'янин закінчив факультет міжнародного менеджменту у Львівській політехніці, а також навчався в Європейському університеті. Водночас Назар встигав поєднувати навчання з творчістю. Ще в 2007-му він став співзасновником гурту RIZUPS. Хлопці активно записували пісні, і вже через 4 роки їм вдалось випустити перший міні-альбом.

Однак справжня слава прийшла до молодих виконавців після участі в талант-шоу. У 2011-му вони дійшли до півфіналу проєкту "Україна має талант".

Ще більшим успіхом стала сольна участь Назара у шоу "Х-фактор 3". На проєкті співака об'єднали з В'ячеславом Єфремовим та Данилом Клягіним у тріо під назвою "D-Версія". Хлопці потрапили до команди Ірини Дубцової. У підсумку – новостворений гурт пробився у фінал "Х-фактора".

Після завершення шоу Назар повернувся у RIZUPS та одразу взявся за доопрацювання дебютного альбому. Платівка "НЕ БІЙСЯ!" вийшла в травні 2013-го. Незабаром музиканти зняли свій перший кліп на пісню "Проти всіх стихій":

На рахунку RIZUPS – чотири альбоми, один з яких записаний разом з екс-учасником гурту Д-версія В'ячеславом Єфремовим. І хоча хлопці й стали доволі впізнаваними в українському шоу-бізі, Назар вирішив не зупинятись на досягнутому.

У 2015 році він створив сольний проєкт ХАС та випустив патріотичний сингл "Наше серце", на який було відзнято і перший сольний кліп:

Наразі ХАС потішив фанів двома альбомами – "#1" і "Мегаполіс". У своїх треках виконавець не боїться висвітлювати соціальні питання, реальність людських стосунків, життєві питання та власний досвід. Популярність ХАСу принесла пісня "Дикий кач", яка вийшла в березні 2019:

Якщо ви думаєте, що україномовного хіп-хопу немає – ви дуже помиляєтесь.

Я писав українською задовго до того, як це стало "модною необхідністю", тому що був і є переконаний, що хіп-хоп – це єдиний стиль музики, який змусить почуватись круто усіх! УКРАЇНІ ЛИЧИТЬ КРУТІСТЬ, – наголошує ХАС.

На Ukrainian Song Project 2019 талановитий репер прагне показати свою творчість максимально широкій аудиторії. Погодьтеся, його музика варта бути почутою!

Назар ХАС

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