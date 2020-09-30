Учені розповіли, чому не варто сліпо довіряти фітнес-блогерам

Якщо ви досі підписані в мережі на багатьох фітнес-блогерів, то учені рекомендують не надто їм вірити. Дослідження Університету Альберти довело, що більшість із них просто не мають відповідної кваліфікації, щоб давати своїм підписникам поради.

На відповідне дослідження науковців підштовхнула пандемія коронавірусу. Адже у цей період з'явилося багато фітнес-блогерів, які активно в мережі ділилися порадами стосовно прокачування свого тіла та харчування.

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"Ми переглянули деякі з найпопулярніших у світі блогів про фітнес і вправи, щоб дізнатися, який контент публікується, хто їх автори і як вони уявляють себе в онлайн-середовищі, – сказала Елейн Орі, факультет кінезіології, спорту та відпочинку. – Ми виявили, що більшість авторів насправді не говорять нам, хто вони такі або що вони знають, просто вони "професіонали фітнесу", і це все".



Часто професійні фітнес-блогери не мають відповідної кваліфікації

Тільки 16,4% блогерів повідомили про наявність сертифікатів з фітнесу або вправ, хоча 57% повідомили, що вони професіонали в області фітнесу. Крім того, Орі сказала, що вона змогла знайти свідоцтва про вищу освіту в суміжній області, такій як кінезіології, тільки у 11 блогерів.

Відсутність регулювання означає, що люди можуть відвідувати курси вихідного дня і називати себе професіоналами в області фізичних вправ разом з дипломованими фахівцями в цій області.

Тож люди повинні дещо скептично ставитися до фітнес-тренерів. Зокрема тих, хто гарантує за лічені дні позбутися зайвих кілограмів або ж усього за допомогою кількох вправ отримати тіло своєї мрії. Як показує практика, за свою "роботу" вони беруть кошти, а їхні "програми" часто не є нічим іншим як звичайним набором вправ, знайдених десь на теренах мережі.

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