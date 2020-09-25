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Учені назвали ще одну вагому причину віддавати перевагу інтенсивним тренуванням

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Достатньо 15 хвилин інтенсивних тренувань, щоб покращити пам'ять - фото 1
Достатньо 15 хвилин інтенсивних тренувань, щоб покращити пам'ять

Регулярна фізична активність дозволяє не лише тримати своє тіло у тонусі, а й принесе низку інших корисних властивостей вашому здоров'ю. Розповідаємо, чому ще корисно приділяти тренуванням бодай 15 хвилин на день.

Нейробіологи Женевського університету продемонстрували, що інтенсивне тренування на велосипеді протягом 15 хвилин покращує пам'ять.

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Для перевірки впливу фізичних вправ на моторне навчання, учені набрали 15 молодих і здорових чоловіків, які не є спортсменами. Їх розділили на три групи. Першу тестували після відпочинку, другу після 30 хвилин помірної їзди на велосипеді, а третю після інтенсивного 15-хвилинного тренування.

Учені назвали ще одну вагому причину віддавати перевагу інтенсивним тренуванням - фото 427245
Інтенсивні тренування позитивно впливають на пам'ять

Тестування передбачало швидкість реакції. На екрані одна з чотирьох точок перетворювалася на зірку, саме в цей момент потрібно було якомога швидше натиснути на кнопку.

Додатково виконувалося сканування за допомогою функціонального МРТ, а також піддослідні здавали аналізи крові. Результати показали, що саме інтенсивніші вправи покращували реакції. Це спостерігалося і між відділами мозку при МРТ.

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Джерело: Medikforum
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