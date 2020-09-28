Чоловік віджимався по 100 разів на день протягом року: що з цього вийшло

Цього хлопця звуть Джек Кленсі і він вирішив кинути собі виклик і взяти участь у незвичайному фітнес-челенджі. Правило участі одне – віджиматися кожен день не менше 100 разів.

Джек хотів зрозуміти, як нове випробування відіб'ється на його фізичній формі, але результат, який він побачив, перевищив всі його очікування. Протягом багатьох років у хлопця були проблеми із зайвою вагою: цифра на вагах досягала позначки 135.

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Через рік тренувань хлопець поділився результатом на своєму каналі. Він розповів, що спочатку це було дуже важко, але через деякий час він почав звикати до фізичних навантажень. Також Джек додав, що щоденні віджимання допомогли йому не тільки скинути зайву вагу, але і підвищити свою самооцінку і витривалість.

А для тих, хто зважиться на щось подібне, блогер радить відповідально до цього підійти, адже дуже важливо дотримуватися правильного балансу між тренуваннями і відновленням сил.

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