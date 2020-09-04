Учені назвали тканину, яка найбільше забруднює Світовий океан

Екологи з Торонтського університету (Канада) виявили, що мікроволокна джинсової тканини у величезних кількостях містяться у всіх водоймах Канади – від Торонто до Арктики. Саме вона, на думку вчених, найбільше забруднює Світовий океан.

Аналіз проб води показав, що серед усієї маси мікроволокон частинки джинсової тканини виявлялися у проміжку від кожного восьмого зразка до кожного четвертого. Команда прийшла до висновку, що волокна легко переносяться течією – денім був виявлений у донних відкладеннях на глибині 1500 метрів.

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Найвищу концентрацію мікроволокон зафіксували у пробах вод з неглибоких приміських озер.

"Ми виявили волокна деніму навіть в Арктиці – це говорить про те, що антропогенний вплив набирає темпи і там", – сказала професор Торонтського університету Міріам Даймонд.

Також екологи провели паралельне дослідження джинсової тканини та виявили, що за одне прання з поверхні речей відшаровується близько 50 тисяч мікроволокон.

За одне прання з поверхні джинсової тканини відшаровується близько 50 тисяч мікроволокон

Учені поки не можуть оцінити, як мікроволокна можуть впливати на навколишнє середовище. Раніше частинкам натурального походження не приділялася особлива ​​увага в екологічних дослідженнях, адже всі в основному були стурбовані проблемою мікрочастинок пластика. Але джинсові волокна можуть вбирати шкідливі речовини, а сама тканина піддається хімічній обробці під час виробництва.

"Звичайно, денім складається не з пластику, але сировина, з якої виробляється тканина, завжди піддається будь-якій обробці. І нам ще тільки належить відповісти на питання, який вплив чинять хімікати, які використовуються у виробництві", – зазначила одна з учасниць дослідження Саманта Атей.

Надалі вчені планують провести ту ж роботу за межами території Канади, а поки радять всім прати речі з деніму якомога рідше. Наприклад, одна з джинсових компаній рекомендує закидати їх в машинку раз місяць.

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