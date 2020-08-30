У Німеччині з'явиться місто, в яке не пускатимуть автомобілі

В районі Букко в околицях Берліна побудують невелике місто під назвою Buckower Felder. Населений пункт, в який закриють в'їзд для автомобілів, розташують на ділянці площею 16 гектарів.

На території міста зведуть 40 багатоквартирних будинків з 900 квартирами, оренда яких буде коштувати від 6,5 до 10 євро за квадратний метр. До будівель підведуть теплопостачання з мінімальним викидом CO2, а навколишній простір засадять деревами.

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Замість автомобільних доріг будівлі міста будуть з'єднувати пішохідні та велосипедні доріжки. Власники житла зможуть залишати свої машини в гаражах, винесених на околицю міста: в'їзд автомобілів на територію Buckower Felder буде заборонений. Кожен мешканець зможе отримати не більше одного паркувального місця на 125 квадратних метрів житлоплощі.

Будівництво екологічно чистого містечка розпочнеться в 2021 році, йдеться на офіційному сайті проєкту, а закінчиться до 2024 року.

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