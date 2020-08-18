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Швидкість танення льодовиків у Альпах подвоїлася

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Альпи - фото 1
Альпи / eurekalert

Фахівці оцінили втрати льоду в Південних Альпах Нової Зеландії за останні 400 років. Результати вражають.

Дослідження показало, що велика частина льодовиків в Південних Альпах Нової Зеландії вже розтанула. Починаючи з малого льодовикового періоду (між XIV і XIX століттям) льодовики втратили від 47 до 77% льоду!

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Наразі об'єм льоду новозеландських льодовиків оцінюється, за різними даними, від 33,7 до 50,5 куб. кілометра. Дослідники відзначають, що велика частина територій, покритих льодом в малий льодовиковий період, тепер повністю вільна від льоду.

"Прискорення темпів втрати маси льоду може тільки посилитися, оскільки не тільки кліматичні, а й інші локальні ефекти стають більш вираженими. Наприклад, більше сміття накопичується на поверхні льодовиків. Ускладнюють ситуацію і підлідні озера з талої води", – розповів автор дослідження доктор Джонатан Керрівік.

Швидкість танення льодовиків у Альпах подвоїлася - фото 420748

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Джерело: eurekalert
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