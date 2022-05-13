"За них говорять бомби": слухай нову пісню "Крик" від EPOLETS

Українські рокери EPOLETS випустили щемливий трек "Крик", що передає емоції під час цієї війни, яку розпочали російські загарбники. Слухай новинку та дізнавайся текст пісні далі.

Рок-гурт EPOLETS презентував новий хіт "Крик", який пронизаний болем та думками українців. Як зауважують у команді, це "хронологія наших з вами емоцій", пише Радіо MAXIMUM.

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Від примітивного паралізуючого жаху в перші дні війни, що з часом розпався на тисячі складніших, але не менш болючих емоцій. Через біль, який з кожним днем виходить на новий, досі незнаний нами рівень, біль за себе, за близьких, за свій дім, за тих, кому гірше за нас, за змарновані плани на майбутнє і за скалічені спогади До точки кипіння і відчаю, коли здається, що більше вже ми не винесемо. Але ми винесемо, ми зможемо, треба лише прокричати свій біль, щоб стало ще трохи сил жити і працювати далі задля перемоги! Слава Україні! – йдеться в описі.

EPOLETS – Крик, дивіться відео онлайн:

Текст пісні EPOLETS – Крик

Поки вони мовчать

За них говорять бомби

Що сиплються з неба

На наші міста

Ми так чекали літо

Планували осінь

Але з ними прийшла мокра

І липка весна

Навіть коли стає тихо

З тиші чується крик

Зсередини від болю

Стогне й ниє душа

Закарбувалось лихо

Звук сирени як шрам

На натягнутих нервах

Тепер одна струна

Серед цього пекла

Кривдить правду дехто

І як рідна мати

Стала для них ця війна

Приспів:

Так хочеш кричати

До болю, до втоми

Ненависть проклята

Стоїть в горлі комом

І не прокричати

Весь біль і всю втому

Безжальність і втрата

Досі не відома

Немає полутонів

Навколо чорне і біле

І плаче із небом

Як янгол солдат

У закатованих містах

Зґвалтований глузд

Немає більшого горя

Ніж ця огидна орда

Серед цього пекла

Кривдить правду дехто

І як рідна мати

Стала для них ця війна

Приспів:

Так хочеш кричати

До болю, до втоми

Ненависть проклята

Стоїть в горлі комом

І не прокричати

Весь біль і всю втому

Безжальність проклятих

Досі не відома

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