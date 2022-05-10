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ROXOLANA презентувала нову пісню "Тримайся", щоб підтримати українців
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Співачка та сонграйтерка ROXOLANA представила новий трек "Тримайся". Так артистка вирішила підтримати українців під час війни росії проти України. Слухайте нову пісню!
Це вже третя пісні від виконавиці ROXOLANA за час повномасштабної війни. У цій пісні артистка нагадала про найвідоміші меми та закликає усіх підтримувати одне одного й не забувати допомагати ЗСУ.
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У цьому треку ROXOLANA зробила відсилку до попередньої пісні "СіЮ", яка побудована на найпопулярніших жартах воєнного часу, і згадала про нові досягнення української армії – Чорнобаївку та затоплення крейсера "Москва".
"Кожного ранку прокидатися і докладати сили, щоб не падати духом. Вірити в нашу перемогу і в те, що скоро це все скінчиться. Пам'ятати, що війна досі іде. Продовжувати підтримувати наших хлопців і дівчат з ЗСУ і ТрО. Вірити всім серцем, що ми всі повернемося додому! Збудуємо місто, збудуємо мости, збудуємо майбутнє, де будем я і ти", – прокоментувала співачка.
Слухайте пісню ROXOLANA – Тримайся:
Слова пісні ROXOLANA – Тримайся:
Вже тобі відомо, що немає дня сурка,
А є лаконічно - Чорнобаївка.
Кажуть, двічі в одну річку не війдеш,
це 100 про
Але можна разів 10 на один аеродром.
Вони можуть забрати
Машинки і футболки.
Вони можуть забрати коралі і кросовки,
Але свободу в нас ніколи не забрати
І окупантів ми запрошуєм за ґрати.
Ми - незламні, ми – непереможні,
Хочу нагадати я це кожному і кожній.
Не тужіть, рідні, і пам’ятайте –
Україна - синонім Перемога, не забувайте.
Кожного разу мене питають, як я?
Я відповідаю і я не вагаюсь:
Щоб не було і не сталось,
Я тримаюсь, я просто тримаюсь.
Кожного разу мене питають, як я?
Я відповідаю і я не вагаюсь:
Я себе в руки беру і тримаюсь
Я тримаюсь, я просто тримаюся.
І якби в моментах сумно не було,
Райдуга є після сильної бурі,
Світло є після темної ночі
І мир буде з нами, я знаю це точно.
Епічно тонула "Москва"
В той день як "Титанік"
І далі горітимете вона.
Ми без паніки
Будемо дивитися і кайфувати
Ну, і на фоні на пам'ять фотографуватись.
Листаю свою стрічку і в ній я бачу наше лице.
Я бачу допомоги сторіз і в мемах все.
Я бачу співчуття, але не на журбі акцент
І знаєте, я люблю нас за це!
Кожного разу мене питають, як я?
Я відповідаю і я не вагаюсь:
Щоб не було і не сталось,
Я тримаюсь, я просто тримаюсь
Кожного разу мене питають, як я?
Я відповідаю і я не вагаюсь:
Я себе в руки беру і тримаюсь
Я тримаюсь, я просто тримаюся.
І ти тримайся, бро,
І ти тримайся, сістер,
Допомагаєм ЗСУ
І ні хвилини, щоб присісти.
І ти тримайся, бро,
І ти тримайся, сістер,
Допомагаєм ЗСУ
І ні хвилини, щоб присісти.
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