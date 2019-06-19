У США продають тростину, яка врятувала господиню на Титаніку

Аукціонний будинок Guernsey's виставив на продаж речі з легендарних лайнерів "Титанік", "Нормандія" та "Лузітанія".

Найнезвичайніший лот торгів – чорна емальована тростина з вбудованою лампочкою, що належала пасажирці пароплава "Титанік".

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Елла Уайт, якій у 1912 році було 55 років, перебувала на борту "Титаніка" разом зі своєю подругою, 36-річною Мері Грейс Янг.

Нас змогли знайти тільки завдяки цій лампочці, – сказала Уайт у своєму виступі перед Сенатом США після катастрофи. – Моя тростина була єдиним джерелом світла.

GUERNSEY’S TO CONDUCT EXPANSIVE

“A CENTURY AT SEA" #AUCTION

JULY 19/20 AT #NEWPORT RHODE ISLAND'S

INTERNATIONAL YACHT RESTORATION SCHOOL



LEGENDARY #TITANIC WALKING STICK AND A HERRESHOFF SAILBOAT

FEATURED AMONG 700 MOSTLY UNRESERVED LOTS



More Info: https://t.co/rIA9sWYkuG pic.twitter.com/i86swruYCz — Guernsey's (@Guernseys1) 12 червня 2019 р.

Після смерті Уайт велика частина майна перейшла до її подруги, але тростина залишилася у родичів, які зараз і виставили її на продаж.

Лот оцінюють у $ 300-500 тисяч.

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