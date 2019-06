У Мексиці затопило торговий центр під саундтрек Титаніка: епічне відео

В одному з мексиканський міст у воді опинився торговий центр, а музиканти, які там виступали, вирішили прикрасити таку подію основною піснею з відомого фільму "Титанік". Це краще побачити та почути!

У Мексиці у містечка Гвадалахара у торговому центрі Plaza Patria трапився неприємний інцидент, адже сильні дощі з грозами пошкодили його дах. Тому вся вода ринула всередину будівлі. А всю епічність ситуації підкреслили музиканти, які саме виступали. Талановитий гурт виконав саундтрек зі знаменитого фільму "Титанік" My heart will go on.

Відзначимо, що у стрічці музиканти також грали до останнього, аж поки вода не дійшла до максимального рівня. На щастя, у мексиканському торговому центрі все завершилось лише затопленою підлогою та поламаним дахом. Але відео зі Plaza Patria активно підкорюють мережу.

Se está inundando Plaza Patria en Guadalajara y los músicos empezaron a tocar la de Titanic JAJAJAJAJAJAJAJAJA I’M SCREAMING pic.twitter.com/VPZ5kGbmQ5 — Cagua lulco (@EsauGv) 9 червня 2019 р.

