Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорнобиль Євро 2020 Парламентські вибори 2019

У Мексиці затопило торговий центр під саундтрек Титаніка: епічне відео

  • 6
У затопленому ТЦ у Мексиці зіграли пісню з Титаніка - фото 1
У затопленому ТЦ у Мексиці зіграли пісню з Титаніка / Medios

В одному з мексиканський міст у воді опинився торговий центр, а музиканти, які там виступали, вирішили прикрасити таку подію основною піснею з відомого фільму "Титанік". Це краще побачити та почути!

У Мексиці у містечка Гвадалахара у торговому центрі Plaza Patria трапився неприємний інцидент, адже сильні дощі з грозами пошкодили його дах. Тому вся вода ринула всередину будівлі. А всю епічність ситуації підкреслили музиканти, які саме виступали. Талановитий гурт виконав саундтрек зі знаменитого фільму "Титанік" My heart will go on.

І ще: Кур'єр намагався пробратися в Букінгемський палац і вручити піцу Єлизаветі II

Відзначимо, що у стрічці музиканти також грали до останнього, аж поки вода не дійшла до максимального рівня. На щастя, у мексиканському торговому центрі все завершилось лише затопленою підлогою та поламаним дахом. Але відео зі Plaza Patria активно підкорюють мережу.

Для настрою: Мавпа випадково оголила груди туристці: епічне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Україна – Данія: вигравай квитки на суперматч відбору на Євро 2020 з гандболу
  • 07 червня, 17:07
  • 51
Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
  • Вчора, 20:11
  • 925
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1526456
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл