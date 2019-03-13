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У США офіційно представила поліцейську Tesla Model S

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Поліцейська Tesla Model S - фото 1
Поліцейська Tesla Model S / teslarati

Поліцейське управління Фрімонта провело прес-конференцію, щоб представити офіційно свою поліцейську машину Tesla Model S. Модифікована Model S 85 2014 року буде використовуватися як звичайна патрульна машина в рамках міських ініціатив зі скорочення викидів.

Модифікована Model S виглядає страхітливо. Tesla Model S і так досить велика машина, але коли вона оснащена поліцейським обладнанням, вона виглядає ще брутальніше. Поліцейське управління Фрімонта зазначає, що на модернізацію електромобіля було витрачено близько 4 тисячі доларів.

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Переобладнання Model S 85 2014 року було зроблено під наглядом фахівців з Tesla. З інженерами компанії були проведені консультації, щоб гарантувати, що ніякі важливі частини транспортного засобу не були пошкоджені після встановлення поліцейського обладнання. Виробник електромобілів також відключив функції допомоги водієві, такі як автопілот і автопарковка.

Хоча попередня вартість патрульної машини Model S перевищує вартість традиційної поліцейської машини, поліція Фрімонта очікує, що електричний седан забезпечить значну економію на паливі та технічному обслуговуванні.

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Джерело: teslarati
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