У США офіційно представила поліцейську Tesla Model S

Поліцейське управління Фрімонта провело прес-конференцію, щоб представити офіційно свою поліцейську машину Tesla Model S. Модифікована Model S 85 2014 року буде використовуватися як звичайна патрульна машина в рамках міських ініціатив зі скорочення викидів.

Модифікована Model S виглядає страхітливо. Tesla Model S і так досить велика машина, але коли вона оснащена поліцейським обладнанням, вона виглядає ще брутальніше. Поліцейське управління Фрімонта зазначає, що на модернізацію електромобіля було витрачено близько 4 тисячі доларів.

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Media Advisory - Media Event for New Zero-emissions Tesla Patrol Vehicle:



Wednesday, March 6, 2019

9:00 a.m. - 11:00 a.m.

Civic Center @ Stevenson Blvd. - Upper parking lot between PD & Library

Rain or Shine



More Info: https://t.co/uoql8Naohohttps://t.co/oZzHYFKnue pic.twitter.com/mADDpWuVPh — Fremont Police Department (@FremontPD) 5 березня 2019 р.

Переобладнання Model S 85 2014 року було зроблено під наглядом фахівців з Tesla. З інженерами компанії були проведені консультації, щоб гарантувати, що ніякі важливі частини транспортного засобу не були пошкоджені після встановлення поліцейського обладнання. Виробник електромобілів також відключив функції допомоги водієві, такі як автопілот і автопарковка.

Хоча попередня вартість патрульної машини Model S перевищує вартість традиційної поліцейської машини, поліція Фрімонта очікує, що електричний седан забезпечить значну економію на паливі та технічному обслуговуванні.

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