Втомлений власник Tesla став зіркою мережі: відео

Електрокари Tesla відомі своїм автопілотом, який дозволяє пасажирам займатись власними справами у дорозі, однак цей хлопець вирішив максимально корисно провести час. Мрія кожного водія вранці!

На платформі Reddit користувач з ніком wtvfck поділився відео з дороги у Каліфорнії, по якій їде Tesla з дуже втомленим водієм. За короткий час допис опинився у трендах, адже всього за 16 годин зібрав понад 62 тисячі переглядів та понад 4 тисячі коментарів. А все тому, що власник електрокару спокійно спить за кермом, поки авто їде за запланованим маршрутом. Здається, про таку поїздку мріє чимало водіїв, особливо вранці.

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