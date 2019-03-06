На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Втомлений власник Tesla став зіркою мережі: відео
-
- 27
Електрокари Tesla відомі своїм автопілотом, який дозволяє пасажирам займатись власними справами у дорозі, однак цей хлопець вирішив максимально корисно провести час. Мрія кожного водія вранці!
На платформі Reddit користувач з ніком wtvfck поділився відео з дороги у Каліфорнії, по якій їде Tesla з дуже втомленим водієм. За короткий час допис опинився у трендах, адже всього за 16 годин зібрав понад 62 тисячі переглядів та понад 4 тисячі коментарів. А все тому, що власник електрокару спокійно спить за кермом, поки авто їде за запланованим маршрутом. Здається, про таку поїздку мріє чимало водіїв, особливо вранці.
І ще: У Києві бачили рідкісний Lamborghini Urus: він прекрасний
Читайте також: Маск назвав дату презентації нового кросовера Model Y
-
09:51Які тренування допомагають швидше позбутись ваги
-
09:29Втомлений власник Tesla став зіркою мережі: відео
-
08:54Справжній відпочинок: атмосферні фото подорожей Джеймса Артура
-
08:31Зваблива Емілі Ратажковскі показала фото без одягу
-
07:53OPPO F11 Pro: безрамковий смартфон з камерою на 48 Мп
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
07:31У Києві бачили рідкісний Lamborghini Urus: він прекрасний
-
07:15Прогноз погоди на 6 березня: точний прогноз
-
00:48Реал – Аякс: відео голів і огляд сенсаційного матчу Ліги чемпіонів 2019
- 05 березня
-
23:30Серіал Кріпосна – 11, 12 серія: дивитись онлайн драму СТБ, сюжет
-
22:50Де найкраще займатися спонтанним сексом, коли неможливо втримати бажань
-
22:21В Apple Store вводять нові правила ремонту iPhone: що змінилось
-
21:53Лікарі розповіли, кому особливо корисний чай каркаде
-
21:43Mazda показала свій компактний кросовер CX-30
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:21Піца на готовій основі: простіше і смачніше не буває
-
21:11Науковці розповіли, як соцмережі впливають на раціон дітей
-
20:50Колишня принца Гаррі влаштувала зухвалу фотосесію у його будинку
-
20:43Названо наймолодшу мільярдерку у світі, і ви її знаєте
-
20:21Як виглядає перше в світі картонне кафе
-
20:13Школа: Випускний – 3, 4 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
-
20:12Гарна традиція: Samsung знову створив смартфон з найкращим екраном
-
19:50Синдром розбитого серця: пояснення науковців
-
19:43Lady Gaga знялась у провокативній фотосесії: такою ви її ще не бачили
-
19:24Гра престолів: вийшов видовищний трейлер фінального сезону
-
07:15Прогноз погоди на 6 березня: точний прогноз
-
00:48Реал – Аякс: відео голів і огляд сенсаційного матчу Ліги чемпіонів 2019
- 05 березня
-
22:50Де найкраще займатися спонтанним сексом, коли неможливо втримати бажань
-
19:24Гра престолів: вийшов видовищний трейлер фінального сезону
-
16:2110 дурних запитань космонавту: розкрито усі секрети
-
13:5020 речей, які в жодному разі не можна зливати в каналізацію
-
12:13Як вибрати ідеальний тарифний план, який підійде саме вам
-
09:51Ці продукти покращують настрій
-
07:15Прогноз погоди в Україні 5 березня
- 04 березня
-
22:24Оральний секс: науковці розповіли, хто отримує більше задоволення
-
19:30Анна Трінчер – Школа: вийшов кліп із зірками серіалу Школа
-
18:12Банальні подарунки на 8 березня, які розчарують майже кожну жінку
-
12:16Найкращі популярні пісні тижня: плейлист для гарного настрою
-
10:15Як правильно зберігати зимові речі: прості поради
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку
- 03 березня
-
21:55Затверджено нові правила футболу: що змінилося
-
19:21ТІК – Циклони: новий кліп у стилі передвиборчого екшну підірвав мережу
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії
-
15:16Названо каші, користь яких сильно переоцінюють
-
12:53Україні пригрозили скасуванням безвізу: у чому справа
-
09:18Названа одна з головних складових щасливих стосунків
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 3 березня: точний прогноз
- 02 березня
-
21:53Експерти розповіли, як на вас впливає перегляд порно
-
19:23Настя Каменських і Наталя Могилевська стали жертвами критики своїх фанів (18+)
-
17:22Науковці розповіли, скільки можна випити пива без шкоди для здоров'я