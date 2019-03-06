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8 березня Серіал Школа

Втомлений власник Tesla став зіркою мережі: відео

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Як водій Tesla відпочиває за кермом - фото 1
Як водій Tesla відпочиває за кермом / Daily Mail

Електрокари Tesla відомі своїм автопілотом, який дозволяє пасажирам займатись власними справами у дорозі, однак цей хлопець вирішив максимально корисно провести час. Мрія кожного водія вранці!

На платформі Reddit користувач з ніком wtvfck поділився відео з дороги у Каліфорнії, по якій їде Tesla з дуже втомленим водієм. За короткий час допис опинився у трендах, адже всього за 16 годин зібрав понад 62 тисячі переглядів та понад 4 тисячі коментарів. А все тому, що власник електрокару спокійно спить за кермом, поки авто їде за запланованим маршрутом. Здається, про таку поїздку мріє чимало водіїв, особливо вранці.

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This guy asleep at the wheel of his Tesla on the interstates from r/IdiotsInCars

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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