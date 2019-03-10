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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Як Tesla потролила хитрих гостей презентації Model Y: відеофакт

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Ілон Маск пожартував над гостями презентації Tesla Model Y - фото 1
Ілон Маск пожартував над гостями презентації Tesla Model Y / Teslarati

У компанії Ілона Маска Tesla не менше почуття гумору, аніж у її власника. Тому не дивно, що навіть у запрошеннях на презентацію новенького електрокара Model Y виявили несподіване "послання". Зацініть!

Популярні блогери, журналісти та відомі люди отримали електронне запрошення на презентацію Tesla Model Y. Доволі лаконічне фото показала лише контури нової машини, а також дату і місце проведення заходу.

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Однак кмітливий техноблогер Маркес Браунлі (Marques Brownlee) вирішив пошукати якісь цікаві деталі. Тому хлопець освітлив запрошення у фоторедакторі на смартфоні. Але, здається, у компанії були готові до різноманітних маніпуляцій з запрошенням, тому на знімку на місці номерів з'явився напис "Гарна спроба". З Маском не так просто жартувати, особливо, якщо він відповідає на відкриття смайликом, що підмигує!

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