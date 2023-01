У новій пісні T.HUTSULS пояснюють, хто такі "Гуцули", та розкривають їхню самобутність

"Гуцули" – новий сингл молодого колоритного гурту із прикарпатського міста Коломия T.HUTSULS. Сингл, який невдовзі дасть назву дебютному альбому T.HUTSULS, що об'єднає у собі уже знані пісні "трушних гуцулів". Реліз збірки відбудеться уже 10 лютого, а поки що слухайте музичну прем'єру!

Проєкт під назвою T.HUTSULS, який є частиною масштабного культурологічного руху Hutsul Planet, нарешті випускає "програмну" пісню "Гуцули", яка оспівує одну із найколоритніших етнічних груп українців – гуцулів. Вільний, гордий і творчий люд, який життєву енергію черпає із гір, рік, джерел, смерек – зрештою, природи загалом.

Коли з'явилася ідея треку "Гуцули", головним питанням було: "А хто такі ці Гуцули? Якими показати їх? Як у пісні розкрити їхню самобутність? Ми прагнули, щоб кожен, від малого до великого, слухаючи наших "Гуцулів", у словах, у звуках гуцульських народних інструментів, у вигуках і багатоголоссі, міг уявити собі цих людей із гір – кожен по-своєму", – каже Алекса Цимбал, вокалістка T.HUTSULS, авторка слів та музики до пісні "Гуцули".

Найулюбленішим моментом творчої команди T.HUTSULS у пісні "Гуцули" є програш. Усе розпочинається із трембіти – цього споконвічного засобу зв'язку між гуцулами. Потім – перегукування і врешті, наче електричний струм вривається басова партія, яка чергується із цимбалами. Це неначе розмова між різними поколіннями, які об’єднані єдиним духом усередині – гуцульським духом.

Слухати пісню T.HUTSULS – Гуцули:

Слова пісні T.HUTSULS – Гуцули:

Гуцули, гуцули, гуцуленьки,

Гуцули, до літечка близенько,

Гуцули, все забуваю,

Гой Йя Гой,

Гой Йя Гой.

Закликала мати

Мене та й до хати,

Ой без діла не ганяй.

Не лютуйте, мамо,

До світанку стану,

Нині ж гуцуле заграй.

Ану цимбали заграй!

Гуцули, гуцули, гуцуленьки,

Гуцули, заплачуть воріженьки,

Гуцули, затрембітаю.

Гой Йя Гой,

Гой Йя Гой.

Закликала мати

Мене та й до хати,

Щоб без діла не ганяв.

Заспокойте маму, на світанку стану,

Нині ж гуцул вже заграв.

Trouble make us stronger,

Nothing lasts forever,

We must stay together.

Trouble make us stronger,

Nothing lasts forever,

We must stay together.



Hutsuls from Ukraine!

