Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

У новій пісні T.HUTSULS пояснюють, хто такі "Гуцули", та розкривають їхню самобутність

  • 55
У новій пісні T.HUTSULS пояснюють, хто такі "Гуцули", та розкривають їхню самобутність - фото 1

"Гуцули" – новий сингл молодого колоритного гурту із прикарпатського міста Коломия T.HUTSULS. Сингл, який невдовзі дасть назву дебютному альбому T.HUTSULS, що об'єднає у собі уже знані пісні "трушних гуцулів". Реліз збірки відбудеться уже 10 лютого, а поки що слухайте музичну прем'єру!

Проєкт під назвою T.HUTSULS, який є частиною масштабного культурологічного руху Hutsul Planet, нарешті випускає "програмну" пісню "Гуцули", яка оспівує одну із найколоритніших етнічних груп українців – гуцулів. Вільний, гордий і творчий люд, який життєву енергію черпає із гір, рік, джерел, смерек – зрештою, природи загалом.

І ще: Співачка DARA презентує патріотичний трек та кліп "Заплакала ікона" про силу життя

Коли з'явилася ідея треку "Гуцули", головним питанням було: "А хто такі ці Гуцули? Якими показати їх? Як у пісні розкрити їхню самобутність? Ми прагнули, щоб кожен, від малого до великого, слухаючи наших "Гуцулів", у словах, у звуках гуцульських народних інструментів, у вигуках і багатоголоссі, міг уявити собі цих людей із гір – кожен по-своєму", – каже Алекса Цимбал, вокалістка T.HUTSULS, авторка слів та музики до пісні "Гуцули".

Найулюбленішим моментом творчої команди T.HUTSULS у пісні "Гуцули" є програш. Усе розпочинається із трембіти – цього споконвічного засобу зв'язку між гуцулами. Потім – перегукування і врешті, наче електричний струм вривається басова партія, яка чергується із цимбалами. Це неначе розмова між різними поколіннями, які об’єднані єдиним духом усередині – гуцульським духом.

Слухати пісню T.HUTSULS – Гуцули:

Слова пісні T.HUTSULS – Гуцули:

Гуцули, гуцули, гуцуленьки,
Гуцули, до літечка близенько,
Гуцули, все забуваю,
Гой Йя Гой,
Гой Йя Гой.

Закликала мати
Мене та й до хати,
Ой без діла не ганяй.
Не лютуйте, мамо,
До світанку стану,
Нині ж гуцуле заграй.

Ану цимбали заграй!

Гуцули, гуцули, гуцуленьки,
Гуцули, заплачуть воріженьки,
Гуцули, затрембітаю.
Гой Йя Гой,
Гой Йя Гой.

Закликала мати
Мене та й до хати,
Щоб без діла не ганяв.
Заспокойте маму, на світанку стану,
Нині ж гуцул вже заграв.

Trouble make us stronger,
Nothing lasts forever,
We must stay together.

Trouble make us stronger,
Nothing lasts forever,
We must stay together.

Hutsuls from Ukraine!

До теми: Українська режисерка та дизайнер взяли участь у створенні кліпу для Сема Сміта

пропозиції партнерів
Новини