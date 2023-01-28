Співачка DARA презентує патріотичний трек та кліп "Заплакала ікона" про силу життя

Виконавиця DARA молиться за Україну в новому кліпі – "Заплакала ікона". Своєю піснею та кліпом вона ще раз хотіла привернути увагу всього світу до подій, що відбуваються в Україні, та показати наших героїв, захисників і людей, які мають величезну силу та переможуть ворога. Слухайте музичну прем'єру!

Зйомки відео тривали два місяці протягом грудня-січня та пройшли в трьох країнах – Україні, Данії та Швейцарії. Саме сила світла та його перемога над темрявою – наскрізна нитка, що поєднує всі локації в єдину історію. Режисером відео став Олег Пилипенко, у Києві зніманням керував Євген Лесневський, оператор був Антон Коломієць, а оператором дрона виступив Олександр Шкурдюк.

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Головна ідея відео – показати силу світла і життя в найтемніші часи, коли в Україні йде повномасштабна війна з ворогом. Але ми обов'язково переможемо, бо з нами сила світла, всіх богів та людей. Світло завжди перемагає темряву!", – ділиться співачка DARA.

У Данії команда режисера зняла кадри з маяком, що є уособленням світла, а у Швейцарії – бурхливу воду неподалік від Рейнського водоспаду, що стала символом життя. В Києві зняті кадри повного блекауту та показані люди, що пережили бойові дії, та військові, що обороняють нашу Батьківщину. Саме сила цих людей принесе Україні найшвидшу перемогу та світло. Одним із героїв цих сцен став старший сержант Яковенко Едуард Валентинович з окремої стрілецької роти, 112-та бригада територіальної оборони.

Цей кліп є нашою спробою показати світові, що попри труднощі, життя в Україні триває, і це життя добрих і світлих людей. Ми хочемо нагадати, що в будь-якій важкій ситуації світло завжди перемагає темряву, і надія завжди залишається", – додає режисер кліпу Олег Пилипенко.

Слухати пісню DARA – Заплакала Ікона:

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