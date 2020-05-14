Запущено марафон відеороликів до виходу The Last of Us Part II

Компанія розробник Naughty Dog планує регулярно випускати відеоролики, які ознайомлять гравців зі світом The Last of Us Part II.

Naughty Dog продовжує підігрівати інтерес до довгоочікуваного релізу The Last of Us Part II.

І ще: Популярну гру Generation Zero роздають абсолютно безкоштовно

Попри сливи спойлерів і витоку від хакерів, інтерес багатьох користувачів тільки став рости і всі з нетерпінням очікують релізу ексклюзиву від Sony. Зараз Naughty Dog опублікувала повідомлення у своєму мікроблозі Twitter про те, що до дня релізу буде регулярно публікувати відеоролики, які ознайомлять гравців з грою.

"Представляємо нашу нову серію відео "Inside The Last of Us Part II"! Сьогодні і протягом наступних кількох тижнів ми будемо випускати нові епізоди, які ближче познайомляться з грою: від ігрового процесу до обстановки", – йдеться в повідомленні Naughty Dog.

Introducing our new "Inside The Last of Us Part II" video series! Today and over the next few weeks, we'll be releasing new episodes that take a closer look at the game--from the gameplay to the setting.



First up, we're talking story. Watch it here: https://t.co/CMAWMAIUqU pic.twitter.com/ewlFoTDFmo — Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 13, 2020

Читайте також: Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony