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Продажі Dark Souls III побили черговий рекорд

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Dark Souls III - фото 1
Dark Souls III / twitter

Оновленими даними про продажі Dark Souls III і франшизи в цілому Bandai Namco поділилася в окремому пресрелізі.

Раніше у 2016 році третя гра серії стала найбільш швидко продаваним тайтлом в історії видавця і розійшлася тиражем в три мільйони копій за перший місяць.

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Нагадаємо, що Dark Souls III – хардкорна гра, в якій померти простіше, ніж може здатися. Що дивно, вона має ідеальну репутацію серед геймерів за її складність і унікальність жанру. У всякому разі, на момент виходу геймплей був унікальним.

Про продаж франшизи в цілому в останній раз повідомляли в червні 2019 року. Тоді вони становили 25 мільйонів копій. У звітність входять як цифрові версії ігор, так і постачання дисків в магазини. І це тільки продаж, піратів серед геймерів явно буде більше, тому про популярність цієї гри сперечатися немає сенсу.

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Джерело: twitter
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