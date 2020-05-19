Продажі Dark Souls III побили черговий рекорд

Оновленими даними про продажі Dark Souls III і франшизи в цілому Bandai Namco поділилася в окремому пресрелізі.

Раніше у 2016 році третя гра серії стала найбільш швидко продаваним тайтлом в історії видавця і розійшлася тиражем в три мільйони копій за перший місяць.

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Нагадаємо, що Dark Souls III – хардкорна гра, в якій померти простіше, ніж може здатися. Що дивно, вона має ідеальну репутацію серед геймерів за її складність і унікальність жанру. У всякому разі, на момент виходу геймплей був унікальним.

Про продаж франшизи в цілому в останній раз повідомляли в червні 2019 року. Тоді вони становили 25 мільйонів копій. У звітність входять як цифрові версії ігор, так і постачання дисків в магазини. І це тільки продаж, піратів серед геймерів явно буде більше, тому про популярність цієї гри сперечатися немає сенсу.

The DARK SOULS series has sold over 27 million units to date. We are incredibly grateful to every single one of our players. This success is owed to you.

We hope you continue to enjoy our games, and look forward to Elden Ring, the new Action RPG that's currently in development. pic.twitter.com/697rctd7wZ — FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) May 19, 2020

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