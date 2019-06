Туманності та північне сяйво: дивіться найкращі фото космосу

Журі фотоконкурс Astronomy Photographer of the Year оприлюднило найкращі космічні знімки. Дивіться, яка це нереальна краса!

Журі конкурсу астрономічної фотографії вибрало кращі з 4,6 тисячі надісланих знімків.

І ще: Апарат NASA сфотографував астероїд Бенну з рекордної відстані

Королівська обсерваторія у Гринвічі оголосила шорт-лист своєї фотопремії Insight Investment Astronomy Photographer of the Year. Журі конкурсу обрало найкращі знімки з 4,6 тисячі фотографій, надісланих учасниками з 90 країн, – кількість робіт стала рекордною для конкурсу.

Відібрані знімки змагаються у восьми тематичних категоріях: "Полярне сяйво", "Галактики", "Наш Місяць", "Наше Сонце", "Люди і космос", "Планети, комети і астероїди", "Картини неба", "Зірки і туманності". Також є два спеціальні призи та категорія для кращого юного фотографа, в якій беруть участь автори знімків до 16 років.

Переможці конкурсу Astronomy Photographer of the Year будуть оголошені 12 вересня на церемонії в британському Національному морському музеї, де 13 вересня відкриється виставка кращих астрономічних знімків цього року.

The Horsehead and Flame Nebula ("Туманності Кінська Голова і Полум'я") / Connor Matherne

Road to Glory (Дорога до слави") / Nicolai Brügger

Deep in the Heart of Mordor — NGC 7293 ("Глибоко у серці Мордора — NGC 7293") / Andrew Campbell