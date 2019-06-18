Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Апарат NASA сфотографував астероїд Бенну з рекордної відстані

  • 17
Астероїд Бенну вдалося зазнати з висоти 680 метрів - фото 1
Астероїд Бенну вдалося зазнати з висоти 680 метрів

NASA опублікувало знімок астероїда Бенну з висоти 680 метрів. На таку відстань до космічного тіла підібрався апарат OSIRIS-REx, який недавно він вийшов на стійку орбіту навколо астероїда, а тепер надіслав агентству знімок об'єкта.

На сайті місії зазначено, що 680 метрів – новий рекорд. До цього тільки зонд "Розетта" зумів наблизитися на сім кілометрів до комети 67P/Чурюмова-Герасименко.

І ще: NASA використовуватиме новий вид палива для ракет

Апарат пробуде на орбіті до середини серпня, скануючи лазерами поверхню астероїда. Згідно з отриманою тривимірною картою, вчені визначать, з якого місця можна зібрати ґрунт.

До астероїда підібралися на рекордно близьку відстань - фото 335155

Очікується, що OSIRIS-REx виконає це завдання в липні 2020 року і доставить вантаж до вересня 2023 року.

Читайте також: Науковці поділились новою теорією появи золота на Землі

Джерело: asteroidmission
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас
  • 16 червня, 12:15
  • 431
Дівчина тижня: спокуслива Олександра Кучеренко, яка підкорила серце Комарова
  • 16 червня, 16:50
  • 627
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1545070
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології