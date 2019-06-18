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Апарат NASA сфотографував астероїд Бенну з рекордної відстані
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NASA опублікувало знімок астероїда Бенну з висоти 680 метрів. На таку відстань до космічного тіла підібрався апарат OSIRIS-REx, який недавно він вийшов на стійку орбіту навколо астероїда, а тепер надіслав агентству знімок об'єкта.
На сайті місії зазначено, що 680 метрів – новий рекорд. До цього тільки зонд "Розетта" зумів наблизитися на сім кілометрів до комети 67P/Чурюмова-Герасименко.
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Апарат пробуде на орбіті до середини серпня, скануючи лазерами поверхню астероїда. Згідно з отриманою тривимірною картою, вчені визначать, з якого місця можна зібрати ґрунт.
Очікується, що OSIRIS-REx виконає це завдання в липні 2020 року і доставить вантаж до вересня 2023 року.
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