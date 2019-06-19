Науковці знайшли дві планети, які схожі на Землю

Дві планети, які схожі на Землю / fotooboi

Міжнародна група астрономів виявила дві "схожі на Землю" планети, що обертаються навколо зірки на відстані всього 12,5 світлових років від нашої планети. Результати дослідження були опубліковані в журналі Astronomy&Astrophysics.

Вчені використовували низку засобів по всьому світу, серед яких і апарат CARMENES в обсерваторії Калар Альто в Іспанії, прилад Muscat 2 на телескопі Карлоса Санчеса в обсерваторії Тейде (також в Іспанії) і обсерваторію Лас Кумбре в Каліфорнії.

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Відкрито дві нових планети, які схожі на Землю

У роботі брали участь дослідники з Геттінгенського університету в Німеччині і інституту астрофізики на Канарських островах. Відкриті планети обертаються навколо зірки Тігарден в сузір'ї Овна. Вони трохи більші за Землю і перебувають в так званій "зоні життя". Також можуть містити на своїй поверхні воду.

Зірка, навколо якої ці планети обертаються, є корисним карликом, і її маса досягає лише десятої частини маси Сонця. Температура на її поверхні доходить до 2704 градусів за Цельсієм.

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