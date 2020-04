Туалетний папір і віддалена робота: представлено емодзі про карантин

Нью-йоркська дизайн-студія &Walsh представила серію емодзі, на створення яких надихнув карантин. Креативний директор і засновниця компанії Джессіка Волш впевнена, що вони допоможуть краще спілкуватися в мережі всім тим, хто змушений перебувати у самоізоляції і працювати з дому.

Всього представлено два пакети емодзі: для дизайнерів (обіграють іконки і інтерфейси популярних графічних редакторів та інших програм), і для широкої аудиторії – ті, які відображають в сатиричному ключі необхідність соціального дистанціювання, проблеми фрілансу і пошуку натхнення для творчості, з якими суспільство зіткнулося у 2020 році.

Серед запропонованих смайликів – рулон туалетного паперу з нотатками, санітайзер, руки в мильній піні, "злий" коронавірус, придверний килимок Stay Home, футболка з написом "Social distancing since 90s", смартфон з родичами у програмі ZOOM, лікар в карнавальній масці, записка See You IRL 2021 (" Побачимося в реальному житті у 2021 році ") і багато іншого. Їх можна використовувати на таких платформах, як Slack, Instagram, iMessage і WhatsApp.

Всього представлено кілька сотень смайлів. Їх можна завантажити для особистого користування тут!

