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Як роздати інтернет з телефона: інструкція для Android та iOS
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Ви можете використати смартфон як модем, якщо немає доступу до стаціонарного інтернету. Читайте далі та дізнайтеся, як це зробити легко і швидко по Wi-Fi, по USB чи по Bluetooth.
Сучасні гаджети можуть роздавати інтернет на комп'ютери, планшети чи інші смартфони. Деякими методами можна навіть роздавати інтернет на кілька гаджетів одночасно. Пропонуємо вам легкі інструкції з роздачі мобільного інтернету на інші пристрої. Зауважте, що процес налаштування на вашому телефоні може дещо відрізнятися, проте не хвилюйтеся, адже загальний принцип такий самий.
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По-перше, переконайтеся, що у вас є достатня кількість інтернету на телефоні. По-друге, ввімкніть мобільний інтернет на телефоні та переконайтеся, що гаджет добре ловить сигнал.
Як роздати інтернет з Android-смартфона
Відкрийте налаштування телефону і знайдіть розділ з якоюсь такою або схожою назвою: "Точка доступу", "Підключення і загальний доступ", "Режим модема" тощо. Налаштуйте потрібний вам тип підключення.
- Як роздати інтернет з телефону по Wi-Fi
В налаштуваннях активуйте функцію "Точка доступу" (інші варіанти назви: "Модем Wi-Fi", "Бездротовий модем" тощо). Ваш смартфон створить Wi-Fi-мережу, через яку він зможе роздавати інтернет. Потім відкрийте налаштування точки доступу і задайте ім'я мережі та пароль, щоб захистити її від сторонніх осіб, які можуть скористатися цим.
Візьміть пристрій, на який потрібно роздати інтернет, і приєднайтеся до створеної мережі Wi-Fi. Після цього все повинно запрацювати. Коли ви закінчите користування інтернетом, то вимкніть точку доступу на смартфоні.
- Як роздати інтернет з телефону по USB
Приєднайте комп'ютер до телефону через USB-дріт. В налаштуваннях смартфона знайдіть і виберіть "USB-модем". Після цього інтернет на комп'ютері має запрацювати. Коли закінчите використання мобільного інтернету, то відключіть USB-модем на смартфоні та від'єднайте кабель. Зауважте, що цей спосіб не працює з комп'ютерами на базі IOS.
- Як роздати інтернет з телефону по Bluetooth
В налаштуваннях смартфона знайдіть і виберіть "Bluetooth-модем". Потім відкрийте параметри Bluetooth. Подивіться ім'я свого смартфона (це знадобиться для пошуку). Далі відкрийте меню Bluetooth на пристрої, на який ви хочете роздати інтернет, і розпочніть пошук. Коли на екрані з'явиться ім'я вашого смартфона, натисніть на нього і дозвольте об'єднати. Після цього інтернет має запрацювати. Коли закінчите ним користуватися, вимкніть Bluetooth на обох пристроях.
Як роздати інтернет з iPhone
- Як роздати інтернет з телефону по Wi-Fi
Перейдіть у налаштуваннях в розділ "Режим модема". Дозвольте під'єднуватися іншим. Зверніть увагу на ім'я мережі під заголовком "для підключення через Wi-Fi" і на пароль. Вони знадобляться для підключення. Візьміть гаджет, на який потрібно роздати інтернет, і приєднайтеся до створеної мережі Wi-Fi. Після цього все повинно запрацювати.
- Як роздати інтернет з телефону по USB
Таким способом можна роздавати інтернет c iPhone тільки на комп'ютери з Windows і macOS. Комп'ютери Linux у цьому випадку не підтримуються.
Якщо у вас Windows
Переконайтеся, що на ПК встановлена остання версія iTunes. Приєднайте iPhone до комп'ютера через кабель. Інтернет має запрацювати відразу після цього. Якщо після приєднання смартфона з'явиться питання "Чи можна довіряти комп'ютеру?", відповідайте "так".
Якщо у вас macOS
Під'єднайте iPhone до комп'ютера через кабель. Перейдіть в розділ "Системні налаштування", далі у "Мережа" і виберіть "iPhone USB". Це ввімкне інтернет. Якщо опція "iPhone USB" не показується, то натисніть на плюс в нижній частині вікна і додайте її.
- Як роздати інтернет з телефону по Bluetooth
Таким чином можна роздавати інтернет з iPhone тільки на Android-гаджети та комп'ютери. Усі iOS-пристрої можна приєднати за допомогою використання Wi-Fi.
В налаштуваннях відкрийте розділ Bluetooth і включіть бездротовий зв'язок. Зверніть увагу на ім'я свого пристрою (це знадобиться для пошуку). Візьміть пристрій, на який хочете роздати інтернет, і відкрийте на ньому меню Bluetooth. Виконавши пошук нових пристроїв, приєднайтеся до свого iPhone. Потім знову візьміть iPhone. У розділі Bluetooth натисніть на назву пристрою, що підключається. Якщо приєднуєте його вперше, виберіть "Створити пару". Коли поруч з назвою доданого гаджета на екрані iPhone з'явиться напис "Підключено", інтернет має запрацювати на обох гаджетах.
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