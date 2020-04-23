Як роздати інтернет з телефона: інструкція для Android та iOS

Ви можете використати смартфон як модем, якщо немає доступу до стаціонарного інтернету. Читайте далі та дізнайтеся, як це зробити легко і швидко по Wi-Fi, по USB чи по Bluetooth.

Сучасні гаджети можуть роздавати інтернет на комп'ютери, планшети чи інші смартфони. Деякими методами можна навіть роздавати інтернет на кілька гаджетів одночасно. Пропонуємо вам легкі інструкції з роздачі мобільного інтернету на інші пристрої. Зауважте, що процес налаштування на вашому телефоні може дещо відрізнятися, проте не хвилюйтеся, адже загальний принцип такий самий.

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По-перше, переконайтеся, що у вас є достатня кількість інтернету на телефоні. По-друге, ввімкніть мобільний інтернет на телефоні та переконайтеся, що гаджет добре ловить сигнал.

Як роздати інтернет з Android-смартфона

Відкрийте налаштування телефону і знайдіть розділ з якоюсь такою або схожою назвою: "Точка доступу", "Підключення і загальний доступ", "Режим модема" тощо. Налаштуйте потрібний вам тип підключення.

Як роздати інтернет з телефону по Wi-Fi

В налаштуваннях активуйте функцію "Точка доступу" (інші варіанти назви: "Модем Wi-Fi", "Бездротовий модем" тощо). Ваш смартфон створить Wi-Fi-мережу, через яку він зможе роздавати інтернет. Потім відкрийте налаштування точки доступу і задайте ім'я мережі та пароль, щоб захистити її від сторонніх осіб, які можуть скористатися цим.

Візьміть пристрій, на який потрібно роздати інтернет, і приєднайтеся до створеної мережі Wi-Fi. Після цього все повинно запрацювати. Коли ви закінчите користування інтернетом, то вимкніть точку доступу на смартфоні.

Як роздати інтернет з телефону по USB

Приєднайте комп'ютер до телефону через USB-дріт. В налаштуваннях смартфона знайдіть і виберіть "USB-модем". Після цього інтернет на комп'ютері має запрацювати. Коли закінчите використання мобільного інтернету, то відключіть USB-модем на смартфоні та від'єднайте кабель. Зауважте, що цей спосіб не працює з комп'ютерами на базі IOS.

Як роздати інтернет з телефону по Bluetooth

В налаштуваннях смартфона знайдіть і виберіть "Bluetooth-модем". Потім відкрийте параметри Bluetooth. Подивіться ім'я свого смартфона (це знадобиться для пошуку). Далі відкрийте меню Bluetooth на пристрої, на який ви хочете роздати інтернет, і розпочніть пошук. Коли на екрані з'явиться ім'я вашого смартфона, натисніть на нього і дозвольте об'єднати. Після цього інтернет має запрацювати. Коли закінчите ним користуватися, вимкніть Bluetooth на обох пристроях.

Як роздати інтернет з iPhone

Як роздати інтернет з телефону по Wi-Fi

Перейдіть у налаштуваннях в розділ "Режим модема". Дозвольте під'єднуватися іншим. Зверніть увагу на ім'я мережі під заголовком "для підключення через Wi-Fi" і на пароль. Вони знадобляться для підключення. Візьміть гаджет, на який потрібно роздати інтернет, і приєднайтеся до створеної мережі Wi-Fi. Після цього все повинно запрацювати.

Як роздати інтернет з телефону по USB

Таким способом можна роздавати інтернет c iPhone тільки на комп'ютери з Windows і macOS. Комп'ютери Linux у цьому випадку не підтримуються.

Якщо у вас Windows

Переконайтеся, що на ПК встановлена ​​остання версія iTunes. Приєднайте iPhone до комп'ютера через кабель. Інтернет має запрацювати відразу після цього. Якщо після приєднання смартфона з'явиться питання "Чи можна довіряти комп'ютеру?", відповідайте "так".

Якщо у вас macOS

Під'єднайте iPhone до комп'ютера через кабель. Перейдіть в розділ "Системні налаштування", далі у "Мережа" і виберіть "iPhone USB". Це ввімкне інтернет. Якщо опція "iPhone USB" не показується, то натисніть на плюс в нижній частині вікна і додайте її.

Як роздати інтернет з телефону по Bluetooth

Таким чином можна роздавати інтернет з iPhone тільки на Android-гаджети та комп'ютери. Усі iOS-пристрої можна приєднати за допомогою використання Wi-Fi.

В налаштуваннях відкрийте розділ Bluetooth і включіть бездротовий зв'язок. Зверніть увагу на ім'я свого пристрою (це знадобиться для пошуку). Візьміть пристрій, на який хочете роздати інтернет, і відкрийте на ньому меню Bluetooth. Виконавши пошук нових пристроїв, приєднайтеся до свого iPhone. Потім знову візьміть iPhone. У розділі Bluetooth натисніть на назву пристрою, що підключається. Якщо приєднуєте його вперше, виберіть "Створити пару". Коли поруч з назвою доданого гаджета на екрані iPhone з'явиться напис "Підключено", інтернет має запрацювати на обох гаджетах.

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